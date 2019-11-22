學者：法案制裁力不容置疑 葉太：料只涉高官

《香港人權與民主法案》通過後，美方將有法律基礎，對威脅移交、任意關押和酷刑等、屢次違反《中英聯合聲明》和《基本法》、損害美國在港的國家利益，以及嚴重侵犯國際人權行為等「負有知情責任」的人實施制裁，包括拒發簽證、凍結財產和追究責任。

黃之鋒李卓人：生效後才交名單

黃之鋒表示，曾有人問及他有關香港選舉主任名稱，但他沒提交作制裁，重申沒有提供任何制裁名單，會待法案生效後才會建議；李卓人亦表示，待制裁機制啟動後才會提交名單。

袁彌昌：縱無資產 涉美元未必可轉帳

港大政治及與公共行政學系榮譽講師袁彌昌表示，制裁效力「不容置疑」。他說黃之鋒曾在社交平台稱有人問他區議會選舉主任名字，而其後選舉主任對大部分參選人「開綠燈」，顯示制裁名單「有潛藏威脅力」。

又認為若有人被經濟制裁，「就算沒有資產在美國，但有戶口和美國人做生意、涉及美元等，銀行都未必幫你做轉帳，變相凍結」。

葉劉淑儀相信，制裁目標可能只針對政府主要官員或行政會議成員，承認對部分於美國有資產或與美方有商業往來的行會成員有影響。至於對其個人，「我不擔心被制裁，（如不能入境）以後便不去，轉移資產也很容易」。但若家人、女兒也被列入制裁名單，「為什麼要懲罰家人？如真的制裁家人，證明這法例野蠻、不文明」。

（反修例風暴）