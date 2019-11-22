紀念7．21市民靜坐後聚街 警拘最少6人

有網民昨晚再度號召市民到元朗西鐵站靜坐，港鐵下午2時關閉元朗站。元朗站和相連的YOHO MALL的人流較平日冷清，傍晚時部分店舖已提早落閘。

大批市民晚上約7時在YOHO MALL商場地下大堂靜坐，約200人高呼「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」、「7．21唔見人，8．31打死人」等口號，當中不少是身穿校服的中學生。中五生青蛙（花名）參與所有7．21靜坐，他說事發當晚從電視直播見到不少市民被白衣人無差別毆打，且軍裝警經過元朗站後離開，市民致電999亦不果，「市民沒有得到任何警察協助」，認為必須追究下去。

「深藍」家人離港

中二生首參與反修例活動

中二生黃同學說，當晚得知事件，有感是「警黑勾結」，認為非常過分。她說家人的政見屬「深藍」，雙方不時因政見而吵架，家人不容許她參與示威，今次因為家人不在港，是她首度到來參與反修例運動相關的公眾活動。黃同學稱8月31日前無特別留意新聞，至當日見到警察衝入太子站執法時打人，認為行為過分，「警察應是維護法紀，但竟然打市民，香港人打香港人」，自此她開始參與校內靜坐及人鏈等活動。

市民指罵警員

警舉藍旗促散

市民默哀5分鐘後，至晚上9時陸續四散，有人提議走到元朗大馬路，有人則認為臨近區議會選舉，暫不應示威。最終部分人沿元朗大馬路行人路走到近大棠路一帶，一批防暴警隨即到場戒備，其間截查5名市民。不少人多次叫囂，指罵警員「7．21唔見人」、「死黑警」等，防暴警之後數度舉藍旗，警告市民離開。

晚上10時許，防暴警突然在元朗大馬路衝前驅趕市民，數十人在輕鐵康樂路站旁行人路被截查，至少6人被捕，雙手扣上索帶，被帶上警車。

（反修例風暴）