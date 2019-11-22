王毅批赤裸裸干涉內政 港府：法案損港美利益

國務委員兼外長王毅昨日在北京會見美國前國防部長科恩時，對法案通過表示堅決反對，認為是對中國內政的「赤裸裸干涉」，也是對香港同胞利益的嚴重損害，指美方無視香港違法暴力行為造成的破壞，「何談民主？」

《人民日報》發表評論員文章，批評美國參議院通過法案，以美國國內法插手香港事務、干涉中國內政，「再次暴露其強盜嘴臉和霸權本性」；並正告美方，任何干涉中國內政的法案「就是廢紙一張」。

葉劉：美議員只接觸泛民「偏頗」

楊岳橋：政府自製政治危機

港府昨晨發聲明，表示強烈反對美國通過法案，以及另外一項有關香港的法案。港府發言人表示，美國去年從香港賺取超過330億美元雙邊貿易順差，認為美國單方面改變對香港經貿政策，對雙方關係及利益產生負面影響。

新民黨對法案獲通過表示深切遺憾，該黨主席葉劉淑儀稱，法案令美方介入香港事務，損害香港高度自治；指部分支持法案的美國議員只接觸香港眾志等泛民團體，「偏頗」、「動機不妥當」。她又說，若限制部分港人入境美國或商務來往，削弱中美交流及貿易，對雙方都沒有好處。

公民黨黨魁楊岳橋說，難以知道美國總統特朗普的取態，但法案是參眾兩院朝野共識，特朗普有很大壓力要簽署。他稱今次兩院火速通過法案，反映國際社會關注近期香港發生的事件，特別是在大學發生的事件，觸動了外國政界神經，斥特區政府一而再為自己製造政治危機。

（反修例風暴）