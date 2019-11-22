兩院速批 陳茂波：盼美慎重考慮 10天分曉 港「人權法案」待特朗普簽

【明報專訊】美國國會兩院火速通過《香港人權與民主法案》（下稱法案）草案，使監察香港人權狀况及可制裁香港的法案只一步之遙。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）昨日領銜民主共和兩黨代表正式登記草案，並送交總統特朗普，特朗普要於10日內決定會否簽署法案。路透社引述消息指預期特朗普將會簽署。鑑於草案幾乎獲兩院一致支持，分析認為特朗普即使動用否決權，亦很大可能被國會重新表決，推翻總統決定，令法案可直接生效。
國務委員兼外長王毅昨在北京批評美國國會做法「是對中國內政的赤裸裸干涉」（見另稿）。財政司長陳茂波希望美國政府採務實態度，慎重考慮。
眾院議長佩洛西：
京完全打破高度自治承諾
在美國參議院周二以全票贊成通過其修訂版本的《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019）草案後，眾議院翌日即再表決同一版本的草案，並以417贊成對1票反對通過。眾議院議長佩洛西說：「國會向世界傳達毫無疑問的信息，即美國將團結地跟喜歡自由的香港人並肩，我們會全力支持他們爭取自由。」她又稱中國如今已無疑「完全打破（utterly broken）」對香港高度自治的承諾，又提到「在理大對學生的暴力攻擊令世界震驚，屬無理和不可接受」。
佩洛西昨再按程序正式「登記」（enroll）草案，將其送往白宮，理論上特朗普須在10日內（不計周日）決定是否簽署批准生效。在2014年雨傘運動後率先推動《法案》的共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）稱會團結地支持港人，又警告會有「強大制裁和其他後果」回應當局的「鎮壓」行動。
另通過草案
禁人群管制器材售港警
唯一的反對票來自共和黨眾議員馬西（Thomas Massie），有線電視新聞網絡（CNN）記者伯德在Twitter引述馬西的說法，指馬西稱「90%同意草案」，但「我從未投票支持制裁另一主權國家」。眾議院周三還通過參院之前一日表決通過的《保護香港法案》（Protect Hong Kong Act）草案，該法案旨在禁止美國出售非致命人群管制器材予香港警隊。
唯一反對議員：
不支持制裁另一主權國
在參議院極力推動法案的國會及行政當局中國委員會（CECC）共同主席魯比奧（Marco Rubio）發表聲明，讚揚佩洛西迅速行動，敦促特朗普盡快簽署這關鍵草案。他又在Twitter諷刺中方警告華府臨崖勒馬和停止干預其內部事務，「應該臨崖勒馬的是北京，對香港的特殊待遇是美國內部事務」。
路透社：特朗普擬簽署
外界如今關注特朗普會否簽署法案草案令其成為法律，路透社引述知情者稱特朗普打算簽署而非否決草案，指在參眾兩院幾乎以全票通過下，特朗普動用否決權的可能不大，否則國會將可輕易重新投票推翻其否決，讓法案即時生效。
英政黨倡復准BNO申請
予港人居英權
另外，英國下月大選，下議院第四大黨「自由民主黨」提倡重新開放申請英國國民（海外）護照（簡稱BNO），以及賦予持有人居英權。其外交事務發言人烏穆納（Chuka Umunna）周三在《獨立報》撰文，指港人的訴求並非不合理，批評保守黨政府對香港局勢未有採取果斷行動，令港人失望。
明報記者
（反修例風暴）
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