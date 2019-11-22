兩院速批 陳茂波：盼美慎重考慮 10天分曉 港「人權法案」待特朗普簽

國務委員兼外長王毅昨在北京批評美國國會做法「是對中國內政的赤裸裸干涉」（見另稿）。財政司長陳茂波希望美國政府採務實態度，慎重考慮。

眾院議長佩洛西：

京完全打破高度自治承諾

在美國參議院周二以全票贊成通過其修訂版本的《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019）草案後，眾議院翌日即再表決同一版本的草案，並以417贊成對1票反對通過。眾議院議長佩洛西說：「國會向世界傳達毫無疑問的信息，即美國將團結地跟喜歡自由的香港人並肩，我們會全力支持他們爭取自由。」她又稱中國如今已無疑「完全打破（utterly broken）」對香港高度自治的承諾，又提到「在理大對學生的暴力攻擊令世界震驚，屬無理和不可接受」。

佩洛西昨再按程序正式「登記」（enroll）草案，將其送往白宮，理論上特朗普須在10日內（不計周日）決定是否簽署批准生效。在2014年雨傘運動後率先推動《法案》的共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）稱會團結地支持港人，又警告會有「強大制裁和其他後果」回應當局的「鎮壓」行動。

另通過草案

禁人群管制器材售港警

唯一的反對票來自共和黨眾議員馬西（Thomas Massie），有線電視新聞網絡（CNN）記者伯德在Twitter引述馬西的說法，指馬西稱「90%同意草案」，但「我從未投票支持制裁另一主權國家」。眾議院周三還通過參院之前一日表決通過的《保護香港法案》（Protect Hong Kong Act）草案，該法案旨在禁止美國出售非致命人群管制器材予香港警隊。

唯一反對議員：

不支持制裁另一主權國

在參議院極力推動法案的國會及行政當局中國委員會（CECC）共同主席魯比奧（Marco Rubio）發表聲明，讚揚佩洛西迅速行動，敦促特朗普盡快簽署這關鍵草案。他又在Twitter諷刺中方警告華府臨崖勒馬和停止干預其內部事務，「應該臨崖勒馬的是北京，對香港的特殊待遇是美國內部事務」。

路透社：特朗普擬簽署

外界如今關注特朗普會否簽署法案草案令其成為法律，路透社引述知情者稱特朗普打算簽署而非否決草案，指在參眾兩院幾乎以全票通過下，特朗普動用否決權的可能不大，否則國會將可輕易重新投票推翻其否決，讓法案即時生效。

英政黨倡復准BNO申請

予港人居英權

另外，英國下月大選，下議院第四大黨「自由民主黨」提倡重新開放申請英國國民（海外）護照（簡稱BNO），以及賦予持有人居英權。其外交事務發言人烏穆納（Chuka Umunna）周三在《獨立報》撰文，指港人的訴求並非不合理，批評保守黨政府對香港局勢未有採取果斷行動，令港人失望。

明報記者

（反修例風暴）

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