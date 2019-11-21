被扣前曾晤被捕內地朋友家長

鄭文傑於個人聲明表示，當日於深圳完成工作後曾往按摩，再去與因示威活動被捕獲釋的內地朋友的家長會面，給朋友帶家長所給的生活費到港，回港時被內地當局扣查。BBC記者問他，認為是於英國領事館工作還是因內地朋友參與示威導致被扣查，鄭稱不知，認為兩者皆有可能。

扣查期間，鄭文傑的囚室內一囚友曾問他不尋常問題：「如何取得美國護照，並加入美軍對抗中國」，鄭為免被套話，沒回應敏感話題。

料獲釋因媒體報道 回港仍感被跟蹤

內地人員又多次要求鄭文傑於漏空了拘留時期的多份文件打手指模，又在脅迫下說不用通知家人、不用找律師及警方對他很好，然後遭錄影。

鄭認為最終能獲釋原因之一，是事件於香港及國際媒體上公開。但當他回港後，發現仍被可疑人物跟蹤，他並因此離港。鄭亦被英國領事館要求辭去職務，已於本月離職，其後他及未婚妻獲發兩年期的英國工作簽證。

（反修例風暴）