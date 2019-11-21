被扣領館職員：公安逼認英助示威 英召華使促追究虐待 中方：勿插手港務

鄭文傑：被要求辭職 正尋外國庇護

英國外相藍韜文（Dominic Raab）指出，鄭文傑在內地拘留期間遭受不當對待，相當於虐待，對此感震驚。藍韜文已召見中國駐英大使，對於鄭遭受殘酷及不當對待、中國違反國際義務表示憤怒，並已明確要求中國當局調查並追究。

不過，中國外交部發言人耿爽昨說，不掌握英方召見中國駐英大使情况，但認為英方提出交涉、表達關切是不會被接受。他說，駐英大使反會向英方提出交涉，對英近來在涉港問題的「錯誤言行」表達強烈憤慨和堅決反對，敦促英方謹言慎行，不要插手香港事務及干涉中國內政。耿爽重申，鄭文傑因違反中國《治安管理處罰法》被深圳警方行政拘留15日，其間公安機關依法保障其各項合法權益，鄭對違法事實供認不諱。

鄭若驊倡當事人向內地反映

律政司展長鄭若驊昨於倫敦表示，不評論有關鄭文傑報道。她又建議鄭文傑向有關內地當局反映，就如她在英國扭傷腳向警方報案一樣。

根據BBC報道及鄭文傑個人聲明，鄭8月8日被領事館派往深圳參加即日來回商務會議，因港持續示威，當時內地邊檢人員會查問過關者，他與朋友及女友保持聯絡以保安全。最終他於高鐵西九站過境回港時，在車站被內地邊檢人員截查，並重新帶上高鐵往深圳福田站，扣查15日。

稱被X形鎖起盤問尖棍毆打 數日無法行

鄭文傑透露，扣查期間曾遭內地國安部人員粗暴對待，包括蒙眼、鎖上手銬、戴頭套，將他的身體X字形鎖在板上盤問；要求他靠牆半蹲，如無法做到會被尖銳棍毆打；又要他不動站着，稍有少許郁動或睡着便罰唱中國國歌等。其腳踝、大腿、腳腕、膝頭出現嚴重瘀傷，有幾日甚至不能走路，拘留期間他甚至曾萌自殺念頭。他說被威迫指控英國政府以捐贈資金、物資等煽動近日本港示威活動；承認參與暴力示威活動；以及以從英國政府而來的薪金支付參與示威活動的內地人的保釋金，但他斷然否認上述所有指控。

被要求供領館機密資料 認供出兩職員名字

鄭文傑向BBC指出，拘留期間他見到有約10名被捕港人遭盤問，有人員以廣東話呼喝「舉起你的手，你們不是在示威中舉了旗幟嗎？」

鄭文傑說，內地國安人員又要求他供出英國駐港總領事館相關的機密資料，如領館內部建築結構，職員證設計，以及英國軍情人員名單等。他向《華爾街日報》承認，他曾供出兩名他認為具軍情背景的領館職員名字。在扣查過程中，鄭文傑亦遭內地當局禁止他接觸律師及聯絡家人。

明報記者

（反修例風暴）