772宗毆打投訴 投訴課：兩屬實 李家超：反映警隊專業

現時機制由投訴警察課調查市民對警察的投訴，事後把「須匯報投訴」的調查報告交監警會審核。李家超昨稱，投訴警察課2015至16年度、2016至17年度及2017至18年度分別處理3360項、2807項和2872項指控，其中81項、49項及68項獲證明屬實；涉警員毆打的投訴有346項、245項及181項，其中2016至17年度無投訴證明屬實，其餘兩年度各一項投訴證明屬實。

許智峯：質疑監警無能力處理

許智峯批評僅少數涉毆打的投訴證明屬實，「市民點會有信心？」質疑監警會無能力處理反修例運動的警暴問題。李家超反駁，稱投訴成立數字是「反映香港警隊是專業及有素質的警隊」。許智峯認為，社會有共識成立獨立調查委員會，批評政府害怕北京及警隊。實政圓桌田北辰說，獨立調查委員會可調查政府、示威者等，與監警會工作無重疊，監警會專案組國際專家小組已明言監警會權力不足，質疑為何政府要拖延成立獨立調查委員會。李家超重申投訴警察課及監警會有效運作，政府會注意明年初監警會發表的報告，再研究如何跟進。田北辰競逐荃灣愉景選區，對手為劉卓裕。

（反修例風暴）