馬鞍山男子被燒案 旁觀夫婦講粗口控擾亂秩序

女被告陳海雲（33歲）和男被告鄺耀文（39歲），均報稱文員，兩人為夫婦關係。控罪指兩人各於本月11日在馬鞍山公園連接馬鞍山廣場行人天橋公眾地方，作出擾亂秩序行為，即以挑釁性語言叫囂及挑釁他人破壞社會安寧，而該行為相當可能會導致社會安寧破壞。據了解，他們當時作出挑釁性語言叫囂應是講粗口。

控方表明不反對兩被告保釋，申請將案件押後至明年1月再訊，以進一步調查，包括尋找證人及公開相關片段、翻查閉路電視片段，而且事主在事件中燒傷，至今仍未清醒，未能錄取口供。

被告准保釋 事主匿名

另外控方申請將事主匿名，不能公開事主身分，並解釋事件因社會事件而起，擔心事主身分暴露後，人身安全受影響，但辯方會獲知事主身分。辯方一度以公眾知情權提出反對，不獲裁判官接納，並下令將事主匿名，以X稱呼代替。

裁判官亦下令將案件押後明年1月29日再訊，批准兩名被告以1000元現金保釋外出，其間須每周到馬鞍山警署報到一次，以及禁足連接馬鞍山公園和馬鞍山廣場的行人天穚。

【案件編號：ESCC2586/19】

（反修例風暴）