陳肇始引述警方：不公開催淚彈成分 免影響部署

稱檢視文獻 無證據䆁二噁英

在警方的催淚彈及示威者火攻下，理大一帶冒起「濃霧」，有紅磡站半島豪庭21樓住戶稱，周一因室外異味濃烈，全日不能開窗。油尖旺區議員余德寶說，周一收到市民投訴，稱帶兒子到大角嘴櫻桃街公園玩耍後臉部現紅疹，翌日康文署人員徹底清洗設施。余德寶出戰今屆區議會選舉富柏選區，另一候選人為陳德立。

立法會昨口頭質詢討論催淚彈成分等，陳肇始稱，經內部研究及諮詢專家，未見文獻指出催淚彈會引致二噁英中毒。她說催淚彈燃燒時間短，產生的氰化物很快會在空氣消散。環保署自6月至今所有空氣質素及水質監測站錄到的結果均沒異常。

黃錦星：燒垃圾釋放大量二噁英

她另引述環保署數據，個別日子因有縱火，當區懸浮粒子濃度「超標」，有數小時上升至高於當日正常水平兩倍。環境局長黃錦星補充，山火或燃燒垃圾都會釋放大量二噁英，並稱示威者燒雜物、店舖「正是好大的源頭」。

香港科技大學化學系講師陳鈞傑說，未知催淚彈會否釋出二噁英「說法公道」，催淚彈的CS分子，含苯環狀結構，經火藥高溫燃燒「理論上」可產生二噁英，惟暫未有實證，建議環保署及警方在實驗室模仿發射催淚彈，檢驗當中成分。至於燒路障引發黑煙會增加空氣中懸浮粒子，惟要視乎所燒物質、時間長短，難與催淚彈對人體影響比較。

（反修例風暴）