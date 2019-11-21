洗街車理大外噴洗 工人途人齊咳 醫生料水壓高 揚起催淚殘留微粒

陳肇始稱已發指引 勿用高壓水槍清潔

陳肇始昨表示，已向署方員工及承辦商發工作指引，包括清理化學品殘留物的注意事項及個人防護裝備，指引訂明清潔工人工作時需戴口罩、橡膠手套、膠圍裙等，如有需要應戴N95或同級口罩、眼罩及帽等，而避免重新揚起殘留微粒，不應使用高壓水槍及掃把等工具，亦不應使用電風扇。

只戴外科口罩 清潔工：以為自己咳是身體差

記者昨在漆咸道南一帶發現，兩部洗街車在漆咸道南噴水洗街時，附近不少途人隨即咳嗽。70多歲清潔工余婆婆只戴外科手術口罩，沒有其他防護裝備，她說昨早6時半開工，在科學館及歷史博物館外圍掃地，「初時以為自己咳是自己問題，身體差」，後來她見不少人步至附近都咳，猜想是否有催淚彈殘留路上，所以她掃地一陣子，就要走到路旁吹風透氣。

清潔服務業職工會、清潔工人職工會、香港婦女勞工協會等7個清潔工組織昨日請願，並聯署要求政府停止使用催淚彈，及派專業人士在全副保護衣物下清潔。天主教勞工事務委員會政策研究幹事羅佩珊表示，清潔工友為示威善後，首當其衝接觸到催淚彈殘留物，有工友反映用水槍洗街會揚起煙霧。羅佩珊稱，催淚彈殘留物會留在清潔工的皮膚或衣物。

香港婦女勞工協會總幹事胡美蓮表示，由於垃圾站沒洗澡設備，工衣只有一兩套，清潔工只能回家清洗，變相把一身污染物帶回家。胡又稱，工人不知街上催淚彈殼應否清理。警方回應表示，任何人如拾到彈殼，應主動交還警方。

香港中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌說，催淚氣體本身是一種微細粉末，其粒子較空氣重，會沉降在地面或黏附物件，並殘留在環境中最少5日。他說工人清潔時應戴N95口罩以免吸入微粒，「普通口罩只能隔走飛沫」。至於記者昨觀察到洗街車洗街時有人咳，許估計是洗街車水壓較高，令催淚氣體的微粒重新揚起，刺激途人的呼吸系統，但他說殘留物已曝露在室外一段時間，濃度會較發射時輕，對人體影響相對細。

香港科技大學化學系講師陳鈞傑則建議，可考慮在路邊放水浸泡地面，包括街喉的水也可，最重要「要注意水壓不能高」，再加入適量梳打粉反覆清洗。

明報記者

（反修例風暴）