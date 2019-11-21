阻港鐵5中學生記過 教局：支持嚴肅跟進

東華：絕不容忍影響社會安寧

東華三院指出，屬校盧幹庭紀念中學有學生阻礙港鐵列車車門關閉及影響列車運作，絕不容忍學生在公眾場所行為不檢，影響社會安寧及秩序，校方昨早已即派老師到地鐵站尋找有關5名學生回校，即日約見其家長到校溝通，除予以口頭警告外，亦將記過處分。教育局稱，學生干擾鐵路服務、堵塞道路等行為，不但危險，亦影響其他市民，絕不能接受，局方支持學校嚴肅跟進，按校本機制予以適當懲處絕不姑息，以及在懲處後提供跟進輔導。

在荃灣保良局李城璧中學，昨早有學生及舊生在校外築人鏈，盼阻學生上學達至罷課目的，防暴警察之後到場。校方於校網發通告稱，據警方表示，有街坊投訴有人嘗試堵塞安賢街行人路，警察到場，要求核實一名在場者的身分，其間與兩名學生拉扯及輕微肢體碰撞。警察在門口逗留約10分鐘後撤離，沒有學生被捕或因受傷送院。教育局長楊潤雄昨早稱，暫未有時間了解事件，相信警方執法時一定有他們的理由，希望市民大眾，包括學生，要配合警方行動。

油尖旺至少17校昨續停課

昨日繼續有個別學校自行停課。根據校網公布及本報致電查詢，油尖旺區39間中小學中，至少17間昨日繼續停課，大多學校因鄰近日前爆發連場衝突的理工大學，或曾受催淚煙波及。油蔴地天主教小學（海泓道）於校網指出，為保障學生健康及安全着想，學校使用肥皂水徹底清潔校舍設施，包括操場、飯堂、桌椅、地板等。由於近日是小六呈分試時期，不少學校因停課而順延考試。循道學校於校網稱取消一至五年級的評估，但保留小六呈分試。

（反修例風暴）