紅隧通風系統重創 重開無期 工程師：關乎人命 未修復不能開

東隧擠塞 車龍倒灌大老山

東隧昨早繁忙時間非常擠塞，專營巴士專線緩慢輪候上落客，過海車龍一度沿觀塘繞道塞至黃大仙龍翔道，更一度「倒灌」約7公里外的大老山隧道。在運輸署協調下，8條原經紅隧的巴士線轉經東隧或西隧，亦新增來回灣仔至紅磡及九龍城的渡輪航線，疏導受紅隧停用而受影響的市民。

張建宗昨見傳媒時說，位於紅隧行政大樓內的管制系統，包括隧道消防和通風系統等設施受嚴重破壞，目前先由食環署、路政署和紀律部隊義工隊全面清理垃圾和路障後，讓警方和消防進入大樓調查蒐證，期望可於一兩日內完成，之後才交由工程或其他專業人員入內搶修，但他沒說需時多久才能重開紅隧。

他說在紅隧重開前，會由他領導一個行動專責組採取靈活措施疏導交通，包括提供免費渡輪服務。本報曾嘗試聯絡紅隧營運方，惟未獲回覆。

警或下周蒐證 之後才搶修

油尖警區指揮官何潤勝昨見傳媒時稱，有見局勢緩和，警方昨日凌晨開始協調路政署和食環處清理紅隧收費亭和理工大學外一帶的雜物和路障，稍後會進入紅隧附近行人天橋。

據悉，警方或要下周才能到紅隧大樓蒐證，之後才展開復修，保守估計最快12月才有望重開。

英國機械工程師學會東北亞區主席司徒家成稱，通風系統和消防系統因涉及安全問題，是紅隧重開最重要的考慮因素。他解釋，隧道內大量汽車排放廢氣，若廢氣無法抽走，而汽車內的空調是抽取車外空氣作換氣用，車輛行經隧道時，情况就如「駁條死氣喉到車內自殺」，或令車內一氧化碳含量太高，導致暈眩不適，甚至休克，易生意外。他續稱，消防灑水等系統為確保有意外時能夠保障安全，故若消防系統失靈，基於安全考慮，都不應開通隧道。司徒家成說，由於欠足夠資料，難估計復修需時多久，需視乎電線有無燒斷、需要替換的零件有無存貨等。至於信號系統及收費設施受損，他認為相關功能或可以人手代替，對通車影響相對較小。

民建聯昨發新聞稿，再建議政府在紅隧收費亭未全面修復前，免費讓車輛通行，同時寬免各條隧道收費，加快車流及紓緩道路擠塞，並確保各主要隧道附近天橋等設施，不會有人丟下雜物。

明報記者

（反修例風暴）