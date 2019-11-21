警渠口拘6人 一為鄭錦滿

警方及消防員昨在理大附近的渠口位置搜索，油尖旺指揮官何潤勝表示，昨早10時許，警方在暢運道發現有4人掀渠蓋及拋繩入渠，另有兩人從渠爬出，警方即拘捕6人，他們涉暴動罪和協助罪犯。據了解，其中一人為熱血公民鄭錦滿。熱血公民在facebook稱，鄭錦滿在紅磡被警方拘捕。

推不開渠蓋 有人爬1小時折返

曾嘗試循水渠離開的示威者阿傑（化名）表示，曾與4、5人跳入水渠，在漆黑中爬行1小時到另一端，卻無法推開渠蓋，唯有再花1小時折返，「（渠內）好臭，好似打仗咁」。由於阿傑已成年，離開校園會即被捕，他與留守者曾強攻出校園，又試過突圍逃跑但不成功。他不選擇自首，因害怕被捕及被控暴動，因他認為「暴動」是「暴政」強加於抗爭者的罪名，最重要希望全身而退，繼續抗爭。

消防處昨表示，前晚曾接報理大地下渠道有人被困，昨繼續派人搜索，包括派蛙人到渠內搜索，又開啟渠蓋視察，消防船亦在沿岸一帶海面搜索，至昨傍晚6時許沒發現有人被困。

專家：渠少氧有沼氣高風險

工程師學會土木界別顧問小組主席盧敬賢表示，一般進入水渠需配備氧氣樽等，若貿然進入風險很高，因渠內缺氧氣，且可能有沼氣，若吸入或會中毒，示威者亦有可能在水渠內迷失方向或滑倒遇溺。香港高等教育科技學院高研院執行院長蔡宏表示，一般而言示威者可進入的渠包括雨水渠和污水渠，但當中有沼氣，若用火照明或會爆炸；此外，雨水渠蓋一般在路邊，但污水渠蓋可在各處，若示威者出來的渠蓋位於馬路中央，可能有危險。

（反修例風暴）