「怕鬼」不交流 留守者握手機候逃生消息

昨早由正門步入理大，百步梯部分梯級燒成焦土，催淚彈味撲鼻而來，空氣亦瀰漫電油味，每步都踏到垃圾和玻璃碎，留守者和記者在一片狼藉中席地而坐。有記者說上次見這場景，是2011年日本地震後的避難所。

校園部分地方人去樓空，剩下滿是沙土的黑衣、未吃完的豬扒飯，還有一些血迹。留守者愈來愈少，昨上午校園平台鮮見留守者，下午才見他們游走，但各自行動，互不交流，有人說是擔心「有鬼」，暴露逃生部署。

飯堂瀰臭味 有食材無人煮

留守者主要聚集學生會大樓地下的飯堂。上星期，有示威者將這裏變成「抗爭飯堂」，更有餐廳老闆來煮飯，成為一時熱話。昨天飯堂傳出酸臭味，大量餐具廚餘沒人清理，有留守者邊吃乾糧邊說「食材足夠，但沒人煮」。

原擬環遊世界 90後花光積蓄援示威

在飯堂一個角落，不願具名的90後M緊握手機與朋友通訊。M說話時語氣平淡，但精神繃緊，「這幾天都沒睡」，朋友在外為他找逃生路線，他則準備隨時逃跑。周日獨自到理大支援的M說，理大「開戰」幾天一直站在最前線，不知當時原來許多人已秘密逃走，當他察覺人數漸少，不足以攻出理大，才醒覺要逃，「但已經太遲」。他沒責怪手足離開，因各人可承受的風險不一樣。

說到這裏，M突然指着遠方兩個少女，他說前日有人請他照顧那兩個16歲女生，「我一定要帶着她們走」。但M說女生跑得不快，3人逃出生天機率渺茫。「就算我逃走不了，也要確保她們走到。」M紅着眼眶說。

今年初，M計劃用積蓄約10萬元環遊世界，本來於9月起行，最終因為反修例運動放棄夢想，積蓄用來買物資或捐助學生，所餘無幾。一旦被控暴動可判監10年，他說要是被捕，「我什麼都沒有了」。

有人未見愁 「捉到我當你贏」

同在飯堂覓食，報稱「全職抗爭」的20多歲「香港人」和「FFX」（均為化名）髒話連篇，又大聲說色情笑話，被困至第四天仍不見愁容。「香港人」笑言「我們和其他示威者不同」，6月中開始走在前線，自稱「真勇武」，已看透警察部署，即使被困也不會自亂陣腳，「捉╳到我就當你贏囉」；「FFX」更稱住在理大一年也不成問題。兩人不會投降，暫沒下一步計劃。

不過，下周生日的「香港人」不想在理大過生日，「想見朋友，飲酒飲通宵」。其母因擔心他而情緒病復發，被問會否為母親退下，他說「18歲後就有毛有翼」，唯有在電話說自己安好，盼母親不用憂心。

明報記者 艾博瑜

（反修例風暴）