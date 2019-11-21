李家超稱撤離是「自首」 留守者即拒走 理大料仍有百人 中學校長批為游說添難

警稱千人已離開 300未成年

理大校園昨相對冷清，早上7時許，4名留守者走到A座平台，有人揮動美國國旗，亦有人拉弓。油尖旺指揮官何潤勝昨傍晚表示，已有1000人步出理大，被警方拘捕或登記，當中300人為18歲以下，暫無計劃入校園，亦無設清場死線。理大校長滕錦光昨午到校園視察，他估計校內仍有約100人留守，當中約20人為理大生。

保安局長李家超昨早10時許以「自首」形容離開理大的人，包括成年及未成年人，又稱全部離開理大的人都會被警方以暴動罪拘捕，並稱只要一個集結當中有人破壞社會安寧，參與集結都會干犯暴動罪。不過其說法隨即惹質疑，當時仍在理大協助未成年者離開天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文感愕然及詫異，因警方曾承諾18歲以下者離開，只需登記資料，不會即拘捕。

李後改口「未成年不即拘」

約4小時後，李家超再見傳媒，改稱18歲以下者離開理大是「將自己交給警方處理」，警方登記資料後不會即拘捕，調查後再決定如何處理。警方亦透過facebook重申不會即拘捕未成年人。

拒撤者：自首控暴動 無異留守

李建文表示，一名約15歲女生昨早原打算跟校長離開理大，但聽到李家超的「自首」說法後即拒絕撤離，因她認為自首等於認罪，會被控暴動罪，與留守結果無異；李家超下午改變說法後，女生才答應撤離，但理大仍有留守者因李家超所言拒絕離開。

李建文批評，留守學生處於慌張、不信任他人狀態，但政府說法一改再改，學生見到政府與中學校長的說法不同，感到無所適從，「他們擔心政府明日不知會不會又改變說法，我們（游說撤離）工作更困難」。他批評政府未有改變思維，仍以高壓模式、嘗試以武力解決，而非釋出善意、聆聽年輕人訴求，如此下去無助解決問題。

天主教香港教區輔理主教夏志誠昨午再到理大，陪同一名少年離開理大。他表示，昨凌晨曾與該少年傾談，當時對方已考慮離開，昨早少年致電，希望夏志誠陪同離開。港大校長張翔、浸大協理副校長麥福達等人均曾到理大勸學生離開。

醫管局表示，昨日截至晚上10時，各區示威共105名傷者送院，包括69男36女，介乎16至68歲，一人嚴重，正留醫伊利沙伯醫院；48人穩定。

日客稱被警毆 不知為何被捕

另外，綜合日本傳媒報道，21歲日本男子、東京農業大學三年級學生井田光，周日到香港迪士尼樂園後到理大看示威，被警方以暴動罪名拘捕，昨凌晨獲釋。他接受日本傳媒訪問稱，警方拘捕時將他按倒並毆打，他對被捕莫名其妙，稱什麼都沒做。他又稱，很多未成年人與他一同被捕，滿身是血，盼他們早日獲釋。

明報記者

（反修例風暴）