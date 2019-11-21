鍾國斌促港府謀後着 郭榮鏗籲保國際支持

邱騰華：國會議員有取態難游說

邱騰華昨在立法會接受議員口頭質詢時稱，一直有向外國解說及交代香港情况，會以事實為根據，包括近日暴力衝突，向海外所有伙伴清楚解釋。

自由黨鍾國斌會上質疑，雖香港經貿地位並非外國恩賜，但商貿是雙向、互動，「會否我們太自我感覺良好？」促政府提出後續方案。邱騰華重申，美國在港有龐大利益，未來會針對美國對港的看法作游說。

黃之鋒：過去10日血汗換來

黃之鋒形容法案由2016年開始推動時無人關注，至現時美國參眾兩院分別通過，是一個里程碑，相信與香港過去10日抗爭狀况出現人道危機，才令美國多數黨領袖開綠燈，「這是用血汗、傷亡換回來的」。他稱正了解如何令參眾兩院法案文本一致，冀今年內可盡快通過成為法例。他又稱，冀法案可對其他國家帶來骨牌效應，舉例英國現時正研究會否對濫權的香港官員和執法人員有相應制裁方案。

郭榮鏗說參眾兩院法案內容尚需磨合，未來或會再往華盛頓了解，他稱美國總統特朗普會否簽署法案將成最大焦點，相信國際社會的支持和游說，在此刻非常重要，「走到這步，我們仍非常需要國際社會支持」。

建制派立法會議員昨發聲明稱「深表遺憾」，批評美國參議院審議法案時並未全面了解香港各界意見，脫離香港實際情况，只會加深美國國會對港誤解。

聲明又稱，法案通過會威脅香港營商環境及過往多方良好關係，亦損害中美關係，美國利益最終必然受損，促請美國當局慎重考慮法案對兩地關係、彼此利益帶來的負面影響，運用適當權力否決法案。

（反修例風暴）