美參院通過港人權法 京促阻止 港府斥無理 法案推手：港人聲音被聆聽

待兩院協商文本 要過總統一關

中國外交部副部長馬朝旭昨召見美國駐華使館臨時代辦柯有為（William Klein），就參議院通過法案提出嚴正交涉及強烈抗議。美國大使館發言人稱，柯有為已向相關部門轉達美方「嚴正關注香港局勢」。外交部發言人耿爽表示強烈譴責及堅決反對，更斥法案「罔顧事實、混淆是非、違反公理」，稱若美國一意孤行，中方定將採取有力措施反制，敦促美方立即採取措施阻止法案。

外交部強烈譴責：混淆是非

特區政府發表聲明，斥通過法案無必要、無理據；又稱美國單方面改變對港經貿政策，將對雙方關係及美國利益產生負面影響，重申外國議會不應以任何形式干預香港內部事務。

美國參議院上周四啟動「熱線」機制加快處理法案，最終在沒有議員反對下獲口頭一致通過。法案要求美國國務卿每年最少向國會提交一次報告，評估香港有否足夠自治權，以決定是否維持對港提供特殊待遇，同時賦予總統法律基礎制裁侵害香港人權和自治的人，凍結他們的在美資產及禁止入境美國等。參議院今次通過的版本與眾議院最大的分別，在於前者的制裁對象沒提及包括侵害香港人權者的直系親屬（見另稿）。兩院可選擇將兩個版本合二為一，或者眾議院直接採納參議院通過的版本。

另通過禁向港警售武器

多名跨黨派參議員上月24日提出「禁止商業出口涵蓋軍用品予香港警隊的法案」，周二亦獲一致通過，規定總統在法案生效30天後，應禁止簽發出口催淚彈等裝備予香港警方的許可證。眾議院上月亦曾通過內容相若的《保護香港法案》，由於兩者有分別，參議院的法案須交到眾議院表決。

《香港人權與民主法案》主要推手、共和黨參議員魯比奧認為，北京意圖將香港從「一國兩制」推向「一國一制」，參議院通過法案是希望向港人展示美國國會聆聽到其聲音，標誌「向侵害香港自治及人權者追究責任的重要一步」。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）亦稱，法案是向中國國家主席習近平發出信息，顯示他在香港及新疆等地打壓自由都不會得逞。有份推動法案的民主黨參議員卡丁（Ben Cardin）說，香港多年來享有特殊經濟地位，需靠當局捍衛民主與人權，「若他們（港府）無法遵守這項承諾，那就不應再享有特殊待遇」。早前訪港的共和黨參議員霍利（Josh Hawley）說，香港很多年輕人冒生命危險上街爭取自由，他希望港人看到自由世界的人已醒覺，與他們同在。

白宮未有即時就此作回應，亦未知特朗普會否簽署法案。路透社引述美國官員消息稱，參議院一致通過法案，或令屬共和黨的特朗普更難行使否決權。他預計法案將在特朗普幕僚之間引起激烈爭辯，一方憂慮此舉會破壞中美貿易談判，另一方則認為是時候對中國人權問題及香港地位採取更堅定立場。

明報記者

（反修例風暴）