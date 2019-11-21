周一暴動被告：警逼讀「時代垃圾 溝渠曱甴」

九龍城裁判法院共有60人（50男10女）提堂，分為3宗案件，每宗各20名被告，分別在3個法庭聆訊。眾被告年齡介乎16至35歲，26人是學生，其中3人未成年。另有被告從事大學研究員、音樂教師、設計師、攝影師等。全部被告被控一項暴動，控罪指他們在2019年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人參與暴動。庭上透露拘捕時間為晚上9時至11時許。

60被告准保釋 部分宵禁禁足

由於被告眾多，約200名旁聽者自下午2時半開始現排隊人龍，延至法院大樓外。有律師在庭外宣布不同案件的被告人姓名，讓相關親友前往相應法庭聽審。近百名旁聽者近凌晨仍未散去，等待被告完成保釋手續。

控方不反對所有被告保釋，但要求增加條件，由於3宗案件由不同裁判官處理，獲准保釋的被告保釋條件有異，例如第二宗案件的被告均毋須守宵禁令及禁足令，其餘案件被告須遵守宵禁令或禁足令。

大部分被告獲准1000至5000元保釋，禁足令包括女拔萃書院至廣華醫院一帶。於澳洲就讀大學的被告梁嘉淇因在海外讀書，辯方透露他案發前不久才抵港，獲准以現金5萬元及人事10萬元保釋，其間可以離港。裁判官押後3案分別在3月4、5、11日再訊，以待警方進一步調查。

當中3名被告投訴警方，希望法庭記錄在案。其中一名18歲男生在警署遭恐嚇，警員要求他照紙上讀出「時代垃圾，溝渠曱甴」，亦有另外兩人投訴被捕時遭警員毆打。

另外，牽涉5名介乎14至15歲中學生的油麻地暴動案，昨於粉嶺裁判法院少年庭提訊。被告的家屬並不反對傳媒旁聽，有父母在庭上一臉擔憂，以毛巾拭淚。其中一名少女仍留醫，5人均獲准擔保候審。

【案件編號：KCCC2788-90、FLCC700004/19】

（反修例風暴）