理大外衝突 242人控暴動 準備差 官：控方表現極不理想

大部分晚上開庭 有案件凌晨完成

全港7個裁判法院中，共6個法庭處理14項參與暴動罪名的案件，包括西九龍、九龍城、觀塘、東區、屯門和粉嶺裁判法院，當中以西九龍和九龍城裁判法院的被告人數最多，分別有80和60人。因應旁聽公眾人數多，司法機構罕有特設法庭予被告家屬旁聽。不少公眾人士下午2時半已抵達法庭，至凌晨散庭才離開，其間在法院內席地而坐打發時間。

法庭一般於下午4時半休庭，惟昨日大部分案件均於傍晚甚至晚上9時才開庭處理，有案件至凌晨約1時才完成處理。主任裁判官錢禮在東區裁判法院質疑控方表現極不理想（undesirable），斥其拘捕並扣留各被告48小時後仍未準備好文件，但又在最後一刻決定將所有被告提堂，浪費法庭和各代表律師的時間。檢控官連聲向錢官道歉。

被告包括黃子悅港隊成員

學生佔近四成 3被告被拒保釋

242名被捕者被控合共14項暴動罪，他們之中包括前學民思潮發言人黃子悅、棍網球港隊成員温耀輝、「毛記葵涌」員工梁嘉星，亦有被告任職護士、救護員、教師、跌打醫師、大學研究員、編輯等職業，學生佔最少93人，即近四成。其中213人被控在油麻地彌敦道近窩打老道交界、20人被控在尖沙嘴厚福街、9人被控在加士居道拔萃女書院外參與暴動。

不得離港 禁足案發一帶

除3名被告保釋被拒絕、53人留院，其餘被告獲准保釋至明年2至3月，但不得離港、必須守宵禁令及禁足案發一帶。只有一名在澳洲念大學的女被告獲准以現金5萬元及人事10萬元擔保離港，繼續在海外升學。關於禁足令，西九龍法院主任裁判官羅德泉形容，「禁足令提及的是經常性好麻煩的地方，非法集會引起好危險的情况此起彼落」，重申有必要頒布禁足令。

有律師代表投訴，被告在警署被拒絕聯絡律師，及後在沒有律師陪同下完成會面紀錄，將挑戰其自願性；亦有被告投訴警員將不在其身上搜獲的物品呈堂為證物。

至於在粉嶺裁判法院處理的案件，30人被控暴動罪，只有7人能夠出庭，23人仍然留院。控方關注法庭可否為缺席聆訊的被告處理擔保，裁判官蘇文隆終批准，有律師代表的8名被告保釋至明年2月4日再訊，意味他們出院後便可直接保釋回家。

【案件編號：WKCC4319-4322、FLCC700004、5098、ESCC2589-2591/19】

（反修例風暴）