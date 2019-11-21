譚惠珠：中央鳴槍示警 提醒法院不能越權

【明報專訊】高等法院本周一（18日）裁定政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》違反《基本法》，全國人大常委會法制工作委員會（法工委）和港澳辦先後批評有關裁決不符《基本法》及挑戰人大常委會權威；基本法委員會副主任譚惠珠昨日表示，憲法上只有人大常委會可以宣布香港的法律無效，指中央發聲並非向香港法院施壓，而是要交代清楚哪些屬於中央或地方的權力，她並形容中央今次是發出一個鳴槍示警「warning shot」式的警告，提醒法院不能踰越權力。
認為中央無意再行動
譚惠珠昨天接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，《基本法》給予香港對於基本法任何條例都有解釋權，惟憲法上要宣布法律無效的權力並非在香港，人大常委會是有最高及完整的解釋權。她指出，本港法院可以判定在高度自治範圍內的法律條文，是否符合基本法，但本港法院沒有權力宣布該條例屬無效；若法律條文牽涉中央政府管理事務、中央及地方關係，人大常委會擁有判斷法例是否符合基本法的權力。她形容情况是「上帝（的）歸上帝，凱撒（的）歸凱撒」。譚惠珠認為中央無意再作行動，指律政司會否決定就法院判決提出上訴，亦不代表人大將會釋法。
斥法工委說法荒謬
郭榮鏗：回歸後無數裁決是否做錯？
對於法工委批評高等法院裁決，並稱只有全國人大常委會有權判斷本港法律是否符合《基本法》，公民黨法律界議員郭榮鏗批評法工委的說法是荒謬，令人震驚。他指出，本港法庭自1997年回歸以來，一直有就基本法作出數之不盡的裁決，反問：「是否代表我們自1997年以來一直都做錯？」