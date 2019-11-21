譚惠珠：中央鳴槍示警 提醒法院不能越權

認為中央無意再行動

譚惠珠昨天接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，《基本法》給予香港對於基本法任何條例都有解釋權，惟憲法上要宣布法律無效的權力並非在香港，人大常委會是有最高及完整的解釋權。她指出，本港法院可以判定在高度自治範圍內的法律條文，是否符合基本法，但本港法院沒有權力宣布該條例屬無效；若法律條文牽涉中央政府管理事務、中央及地方關係，人大常委會擁有判斷法例是否符合基本法的權力。她形容情况是「上帝（的）歸上帝，凱撒（的）歸凱撒」。譚惠珠認為中央無意再作行動，指律政司會否決定就法院判決提出上訴，亦不代表人大將會釋法。

斥法工委說法荒謬

郭榮鏗：回歸後無數裁決是否做錯？

對於法工委批評高等法院裁決，並稱只有全國人大常委會有權判斷本港法律是否符合《基本法》，公民黨法律界議員郭榮鏗批評法工委的說法是荒謬，令人震驚。他指出，本港法庭自1997年回歸以來，一直有就基本法作出數之不盡的裁決，反問：「是否代表我們自1997年以來一直都做錯？」

（反修例風暴）