蓬佩奧促林鄭獨立調查

蓬佩奧在記者會表示，美方對香港政治動盪與暴力加劇「嚴肅關注（gravely concern）」，更特別提到在理工大學及其他大學校園的警民對峙。他說，任何一方使用暴力都不可接受，但港府有責任讓香港回復平靜，點名林鄭月娥應展開獨立調查，強調單靠執法不能處理危機，敦促中國履行「中英聯合聲明」對香港承諾的自由。

美國參議院正審議《香港人權與民主法案》，參議院多數黨領袖麥康奈爾期望總統特朗普可為香港發聲，而非只看着與中國的貿易協議，「他（特朗普）應讓世界聽到美國會支持這些勇敢的人」。

美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue）在Twitter上稱，中國若推翻高等法院就蒙面法的判決，香港人推動罷工運動對抗相當合理，而美國亦有理由制裁破壞香港自治和司法獨立的中國。有人在俞的Twitter上詢問何時通過法案，他說將於美國時間周二下午5時15分（即香港時間周三早上6時15分）通過。

共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）在Twitter發文稱，若香港通過任何新的國安法案，令北京可以檢控異見者，是「一國兩制」的終結，違反香港回歸時的承諾，將讓美國立即收回對香港的特別待遇，令香港與中國其他城市看齊。

中國外交部發言人耿爽昨回應稱：「我們敦促美方切實尊重中國主權，停止發表不負責任的言論，停止變相縱容暴力違法行為，停止插手香港事務，停止干涉中國內政。」他說，止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫任務。

（反修例風暴）