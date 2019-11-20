蒐催淚彈殼稱化驗 記者被控管有彈藥

明報記者

26歲被告周敏，報稱記者，昨被押解到庭應訊，他暫毋須就控罪答辯。控罪指他於11月18日在港鐵西灣河站B出口管有彈藥，即9枚手擲式摧淚彈彈殼、1枚海綿彈彈殼、23枚催淚彈彈殼、5枚催淚彈彈殼、1枚橡膠子彈彈殼、1枚已碎裂的手擲式催淚彈，而被告沒有持有該等彈藥的管有權牌照。

據了解，案發當日凌晨1時半許，被告在涉案地點拍片，有警員截停被告，在他的背包找到上述彈殼及已碎的手擲式催淚彈，他聲稱用作化驗。警方即場拘捕他。

持彈殼或槍彈殼均犯法

裁判官押後案件至1月14日再訊，以待控方進一步調查及化驗涉案彈殼及催淚彈。被告透過當值律師申請保釋被拒，還押候訊。

根據《火器及彈藥條例》，彈藥除了槍械使用的彈藥、榴彈、炸彈、射彈、子彈，還包括任何彈殼或槍彈殼，任何人干犯無牌管有槍械或彈藥罪，最高可被判處罰款10萬元及監禁14年。

有律師指出，催淚彈彈殼有別於實彈槍彈殼，不能重用或經改裝後再重用，惟法例始終表明藏有彈殼屬犯法。他估計，這類案件若被判罪成，判罰會較藏有實彈彈殼為輕。

【案件編號：ESCC2577/19】

（反修例風暴）