年輕警員傷眼斷指 「不明白為何如此激烈」

營救落單同袍

遭示威者不斷踢頭

該名不願具名的25歲警員，至今仍休假中。他說6月9日近午夜，數名激進示威者揚言要攻入立法會，有人向警察擲物，他與同袍驅散，其間一名警員跌低，遭示威者不斷踢，他上前營救，以警棍驅散人群，但亦遭攻擊倒地，被人猛踢頭部，右眼角爆裂。

他說掙扎期間有示威者試圖搶警棍，後來有警官趕至解圍。經診治後，他的右眼眼角膜有疤痕，需縫20針，幸不影響視力，頭部亦無事，但至今仍感頭暈，需每日服用止痛藥。

被問會否因此憎恨示威者，他說不會，「我自己也是年輕一代，開初都會明白（示威者）想法。事實上香港賦予遊行示威權利，可表達訴求，以和平方式表達絕對無問題，但訴諸暴力、破壞法治，就不理想」。

新城市阻3男「搶犯」

指骨神經線齊斷

當差10年，年輕CID阿包（化名）亦同樣曾在行動中受傷。7月14日沙田新城市廣場內驅散行動，阿包在沙田站外制服一名示威者，其間有3名男子「搶犯」，結果激烈掙扎之間他弄斷左手無名指骨，後來發現神經線亦斷裂，需鑲鋼片固定。他說不明白為何示威者採取如此激烈行動，偏離原本撤回修例的訴求，「已變成戰爭」。

（反修例風暴）