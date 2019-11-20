「對示威者沒有仇恨。」遇襲受傷警員說。

30人持棍圍攻 右額需縫6針

警方表示由6月9日至昨凌晨5時，共有460名警員在行動中受傷。10月1日油麻地窩打老道及彌敦道交界有近百人圍襲數警，一輛衝鋒車駛至增援，示威者持棍敲打警車，警員下車後被包圍棍打，兩警鳴槍示警，並擎槍指向示威者。旺角軍裝巡邏小隊警長阿威是被圍攻警員之一，右額需縫6針，身有10多處瘀痕。

阿威當日原非處理示威，下午到廣華醫院接載警員及犯人返警署，途經彌敦道發現有警車被示威者攻打，故與兩同袍下車驅趕。他說有約100人包圍他們擲物，「前排有20、30人持棍及武器襲擊」，惟他們僅得一般軍裝巡邏裝備。最後有警員鳴槍，示威者四散。

他說加入警隊20年來首次面對百人圍攻，認為「表達意見可以，但不明白為何訴諸暴力」。他受傷後到院就醫，兩三小時內即被「起底」，接連收到陌生電話滋擾，不停以粗言謾罵及指摘，幸有家人一路支持相伴。

彈珠射中下唇 牙齒碎4塊

8月5日市民發起多區罷工集會，其後演變警民衝突，東九龍總區衝鋒隊高級督察黃家倫當日在黃大仙龍翔道驅散示威者時，被示威者以丫叉彈珠射爆牙齒。他說當日下午3時許有示威者堵塞龍翔路，黃與同袍驅散，被約70名示威者擲磚、雨傘、玻璃瓶等，有人更揮棍攻擊。

黃說曾擲催淚彈及噴胡椒噴劑制服一人，但與同袍僅20餘人，故一路後退、那刻他遭示威者彈珠擊中下唇，血流如注，一顆牙碎成4塊需拔除。事後太太來電，「我當時講唔到嘢，只能WhatsApp交代，她回覆語音信息，聽到她哭泣，要盡量透過文字安撫她」。

黃說加入警隊17年，曾處理韓農、佔中及旺角大衝突，今次是最大挑戰。他憂慮社會變成以暴力解決問題為主導，「對政策不滿，是否就要訴諸暴力？」

明報記者

（反修例風暴）