警隊新服務口號 不見Pride and Care

沿用20年 警稱「與時並進」

警方自1995年起跟隨政府推行服務為本公共服務方針，轉化成「服務為本」的機構。至回歸後，時任警務處長許淇安向市民承諾警隊唯一的改變是「精益求精」，自此警隊以「服務為本 精益求精」（We Serve with Pride and Care）為服務口號，該口號亦大量出現於警方的建築、年報及宣傳品內，經歷5次「一哥」交替亦未曾變改。

至昨晨，新任處長鄧炳強就職，警隊網頁上的服務口號，改成「忠誠勇毅 心繫社會（Serving Hong Kong with Honour, Duty and Loyalty）。翻查資料，中文新口號早於今年5月推出的警隊175周年紀念特刊封面出現，但英文版仍然是「Serve with Pride and Care」，當時新口號未獲廣泛注視。

中文新口號今年5月出現

警方公共關係科總警司郭嘉銓昨在記者會回應稱，更換是「與時並進」，「忠誠勇毅」突顯警員特質，「心繫社會」則指以服務市民為依歸。民主黨立法會議員涂謹申表示一向不留意警方口號，因「由始至終都唔會相信警方口號」，對警方更換口號沒任何評論。

（反修例風暴）