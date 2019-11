警隊新服務口號 不見Pride and Care

沿用20年 警稱「與時並進」

警方自1995年起跟隨政府推行服務為本公共服務方針,轉化成「服務為本」的機構。至回歸後,時任警務處長許淇安向市民承諾警隊唯一的改變是「精益求精」,自此警隊以「服務為本 精益求精」(We Serve with Pride and Care)為服務口號,該口號亦大量出現於警方的建築、年報及宣傳品內,經歷5次「一哥」交替亦未曾變改。

至昨晨,新任處長鄧炳強就職,警隊網頁上的服務口號,改成「忠誠勇毅 心繫社會(Serving Hong Kong with Honour, Duty and Loyalty)。翻查資料,中文新口號早於今年5月推出的警隊175周年紀念特刊封面出現,但英文版仍然是「Serve with Pride and Care」,當時新口號未獲廣泛注視。

中文新口號今年5月出現

警方公共關係科總警司郭嘉銓昨在記者會回應稱,更換是「與時並進」,「忠誠勇毅」突顯警員特質,「心繫社會」則指以服務市民為依歸。民主黨立法會議員涂謹申表示一向不留意警方口號,因「由始至終都唔會相信警方口號」,對警方更換口號沒任何評論。

