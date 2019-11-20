接任「一哥」 鄧炳強：反對獨立調查 倡「總區應變大隊」常規化 提升長遠抗暴能力

新任警務處長鄧炳強昨早會見傳媒表示，接任處長是畢生榮幸，理應感到興奮，但過去5個月來，有不法之徒罔顧及衝擊法治，到處縱火、堵路、襲擊市民及警員，對此感哀傷。他稱未來會保護同袍，支持警隊執法，呼籲示威者停止暴力，令香港治安回復平靜。

會保護同袍 支持警隊執法

他續稱，明白社會上部分人對警隊執法有意見，但警方有職責維持治安，又稱現時社會出現大規模違法事件，有部分市民縱容違法行為，但仍有很多人支持警隊執法，社會上有很多假消息及對警隊的不實指控，警方已不斷透過記者會等澄清，並加強與各界溝通，減低誤會。

稱法官領導委員會調查

令警員認為受針對失望

《南華早報》昨刊登鄧炳強的專訪。鄧在訪問中表明，警隊反對成立獨立調查委員會，認為由法官領導的委員會，無助減輕騷亂和暴力，更會令警員認為受針對而失望，應由行之有效的監警會調查涉及警員的違規個案，相信監警會可證明警隊是無辜。

警隊證表現「亞洲最優秀」

非事事用放大鏡審視

對於會否為警員不當行為道歉，他稱過去5個月，警隊以表現證明仍是「亞洲最優秀警隊」，稱必須從整體而非用放大鏡來審視每件事情，並稱警隊的決策「不可能」事事完美，認為向外界道歉只會破壞警員的努力。

鄧炳強亦接受《東周刊》訪問，稱因應過去5個月的暴力示威，警隊組成6支結合防暴警及刑偵隊伍的「總區應變大隊」，涉及數千名成員，並由一名總警司級警官指揮，專責最前線的抗暴行動。他認為「總區應變大隊」較過往由警司級當指揮官的機動部隊更具效率，正研究常規化，以提升長遠抗暴能力。

林鄭月娥在政府新聞稿形容鄧炳強「表現卓越，具領導才能」，深信他能帶領警隊迎接未來挑戰。她並感謝盧偉聰的貢獻，稱盧處理近月社會衝突時，「堅守崗位，決心守護香港及維護法治」。盧偉聰昨日開始退休前休假；至於副警務處長（行動）一職，則由高級助理處長蕭澤頤升任。

明報記者

（反修例風暴）