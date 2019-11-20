運署今設免費渡輪 紅磡九龍城過灣仔

運輸署今日起安排的免費渡輪有兩條航線，包括來回紅磡（南）渡輪碼頭至灣仔公眾碼頭，以及來回九龍城馬頭角公眾碼頭至灣仔公眾碼頭，服務時間為上午7時至晚上7時，繁忙時間每30分鐘一班。

8紅隧巴士線改行東西隧

運輸署稱，為應付乘客需求，專營巴士公司會在九龍城碼頭巴士總站，加開特別班次115號線，經東隧前往中環；而連同115號線，合共有8條原本行經紅隧的巴士路線，將會轉行東隧或西隧，包括101X、108、111、116、118、182及118P。運輸署建議市民瀏覽署方網頁或「香港出行易」應用程式，以了解最新交通消息。

因應土瓜灣一帶路面交通情况有所改善，民政事務總署今日起不會繼續在土瓜灣提供免費接駁巴士前往何文田及九龍灣港鐵站。

運輸署總運輸主任何均衡稱，至昨晚紅隧、漆咸道南、加士居道紅磡方向及柯士甸道仍然封閉，隨着今日學校復課，呼籲家長盡早為子女策劃行程路線，並預留額外行程時間。

（反修例風暴）