中小學今復課 幼園下周 衝突區多校續停課 清理催淚煙殘餘

明報記者

教育局表示，個別學校如受近日事件影響而需較長時間才能復課，可訂定校本應變措施，並盡早通知家長。局方亦建議學校按校本機制，彈性處理個別學生因交通問題遲到或缺席。

教局譴責網民發起堵路阻上學

網上昨再有人發起今日「黎明行動」，包括堵路阻學生上學。教育局發言人呼籲有關人等停止擾亂上學秩序，必須維護學童的安全及學習權利，並譴責不負責任的行為。

部分學校今日繼續停課（見表），主要是位於近日衝突地區，包括位於佐敦道的拔萃女書院，校方表示正尋找專業人員檢測校園範圍的催淚煙殘餘污染物等，需時作深層清潔，預計下周一（22日）復課。循道學校表示，因學校鄰近理大，連日受催淚彈影響，氣味需時消散，會請食環署到校舍徹底清潔和檢測，以提供安全環境讓師生回校上課。

有校聘清潔公司 有校找食環

位於柯士甸道的德信學校今日仍停課，只開放作新學年小一新生註冊。校長郭超群昨稱，學校周四及周五會繼續停課，校方已請專業清潔公司，今日起徹底清潔全校，預計下周一復課。停課期間校園不會開放，呼籲家長不要帶孩子回校。學校設網上學習活動，學生可閱讀電子書及預習等。郭超群說這幾天有回校，自己有戴上口罩，稱在校嗅到氣味和感少許澀眼，昨晚氣味則不是非常濃烈。他說得知不少家長擔心，強調以師生健康為先。

中學校長會主席鄧振強說，過去曾受催淚煙影響的學校，早前停課期間已清潔校園。隨着社區環境及交通改善，不少學校可復課，不過他說部分地區如尖油旺，相信部分學校會繼續停課。教協早前表示，不少學校受催淚煙波及，促請教育局聯同環境局為嚴重受催淚彈影響的學校評估健康安全風險，派員到校檢測空氣及環境數據，確保校園環境適合教學。

另外，繼港大、科大、嶺大和浸大，中大亦宣布校園實施出入管理措施，師生出入校園須出示「中大通」，校友則須出示校友圖書證或校友信用卡以證明身分，今日起生效，直至另行通知。

（反修例風暴）