理大280人送公院 醫護聯合譴責警阻救援

醫管局昨表示，昨早共收約80名來自理大傷者，其後再派緊急醫療隊協助分流，再有約200名傷者陸續分送12間公院。據了解，部分理大傷者頭部受創，有十幾歲的年輕人盆骨骨裂，亦有人腳脫臼，部分較輕傷者盼入院驗傷。

無國界醫生昨派4人到理大

前日發聲明稱各界醫療資源與救援充足的無國界醫生，昨派出包括醫生的4名救援人員到理大，治理在場28名傷者，當中包括低溫症、疲累、暈眩、懷疑因催淚氣引致急性氣管炎等。紅十字會昨繼續派14人急救隊，包括3名醫生及3名護士帶備急救用品、太空氈、食水及食物等入理大。

公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟、真普選醫生聯盟和杏林覺醒昨發表聯合聲明，稱17日晚上部分醫護及救援人員跟從警方指示離開理大，並清楚表明身分和出示證明文件，仍被無理拘捕，譴責警隊無理拘捕義務醫療救援隊，阻礙人道救援。聲明續稱，紅十字會救援隊伍到場時，警察阻延救援隊入校園和限制他們在校內的救援時間；又指警方在伊利沙伯醫院外放催淚彈導致院內大量病人及醫護不適。聲明促請警方遵守人道救援精神，即使被懷疑犯法者亦應能接受適當醫治。

聯合國人權高級專員昨發聲明，關注理大內人道狀况明顯惡化，促當局採取措施降溫和解決。

（反修例風暴）