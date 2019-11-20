中學生流淚撤離：背叛了手足

十數家長尖東等候消息

子女被困理大的10多名家長昨再在尖東新文華中心外等候消息，協助家長的彭牧師呼籲政府以溫和方法對待仍在校者，不要將「暴動」帽子扣在學生身上，釋出善意讓學生安心走出校園。其中一名家長黃先生稱，其17歲女兒已在理大3天，估計她已相當虛弱，女兒告訴他校園內的糧食愈來愈少，可能有難以預計的事發生。他說，女兒至前晚仍堅持留守，着他不要再勸她「投降」；但女兒昨早回心轉意，表示願意於校長陪同下離開。

陳太（化名）說，昨早才知其港大4年級的兒子及女友被困理大，兒子向她表示校內的乾糧夠充撐一個月，她曾勸兒子盡快走出校園，但他沒回應。陳批評政府不可思議，「大學生喺大學叫暴動，呢個社會係乜嘢社會」。另一陳太則說，其18歲大學一年級的兒子周日只打算到理大支援，「佢話入一入去幫手，會返屋企食飯，跟住就無返嚟」。陳不反對孩子參與社會運動，明白孩子遇不公平的事想改變，但作為母親最想他平安回家，兒子曾向她表示「出去又係10年，留喺度又10年」，她希望兒子不要再「硬頸」，盡快離開校園。

天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文表示，見到離開理大的學生有多重情緒，「他們見到熟悉的人，例如校長、老師和家長，會覺得開心，知道外界沒有放棄他們，但他們亦覺得離棄和背叛了手足，認為自己未盡力、無用，有失落感。」他說，校方有安排輔導，部分學校亦已安排法律支援，應付學生有可能面對的拘捕和訴訟等。他又說，學校今日復課，呼籲同學盡量回校，以獲得適切照顧。

中學校長會主席鄧振強稱，離開理大的學生一般感疲倦及有點失落，個別有學生受輕傷。

（反修例風暴）