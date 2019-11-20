營救者三路營救 留守者拉人留守 示威者理大鑽污水渠尋路：我們無路可走

明報記者

前晚深夜起，多路人馬成功進入理大，包括立法會前主席曾鈺成與港大法律系首席講師張達明等，教育界立法會議員葉建源與多名中學校長，以及理大校董會主席林大輝等人，他們在校內各處穿梭，表示可以帶被困者安全撤離，不受警方暴力對待。

部分被困者與到場的中學校長相擁而泣，有人被說服決定撤離，亦有執意留守者勸說他們留下，甚至從校長身邊將有意離場者拉回示威者防線，「手足返來啊，共同進退啊！」當時在場的天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文事後憶述，凌晨時分不少在場者都情緒激動，有人阻止有意離開者撤離，他理解留守者有情緒，故勸他們讓學生自己選擇。

滕錦光：經中學校長協調已見曙光

有協助被困者離開的人表示，前晚約10時在尖東消防局完成登記後，由警方帶他們到尖東橋，然後他們要自行走到理大校園範圍，再分頭聯絡被困者，其間不斷有學生走來了解如何離開，亦不斷有朋友來電盼助「接仔女」。

理大校長滕錦光昨凌晨和下午曾現身，他說經中學校長等人協調，已見曙光。理大昨發聲明，稱管理層和老師昨繼續全力到校園勸在場者離開，校方要求警方暫不要入校園，讓仍在內的人能和平及安全地離開。

昨日有數以百計的被困者跟隨中學校長及張達明等走出理大，未滿18歲者被警方抄下身分證資料及拍照，18歲以上則被即場拘捕，包括一批「守護孩子行動」成員。守護孩子發起人陳凱興稱，昨凌晨約30名成員跟隨校方安排離開，即被拘捕，至昨午仍被扣查。

此外，昨有逾200名被困傷者由救護車送院，大部分人都清醒，但需以太空氈包着身體。部分傷者傷勢較重，需吊鹽水及以頸箍固定頭部。送院傷者要在警方處登記個人資料。

至於一批不願向警方登記或接受警方拘捕的被困者，繼續嘗試以各種方式自行離開校園，但多以失敗告終。昨凌晨5時許，連接理大Z座一條行人天橋起火，其間有示威者跳過火堆進入Z座後跑出馬路嘗試突圍，但被警員發現喝止，最後跳回校園。另有被困者爬入污水渠尋出路，但因太臭而要爬上地面，仍困在校園內，其中一人說：「我們無路可走才到這個地步，不知怎樣向外界求救，外界都幫不到我們的時候，我們還可以做什麼？」

林鄭：很想到場 但憂「加強熱度」

特首林鄭月娥昨早出席行會時說，她感到很擔心，希望事件能和平解決，很想到現場說服學生離開，但擔心她到場只會「加強熱度」，令事件更難和平處理。她昨晚在facebook稱，至昨晚8時，約380名18歲以下者安全離開。

（反修例風暴）