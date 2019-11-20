大律師會：法工委言論涉向法庭施壓

原定今處理後續 押後周四再訊

港大法律學院教授陳文敏認為，法工委此時發言並不恰當，因案件仍在法院處理當中，法工委任何說法都會予人向法院施壓的感覺，違反香港司法獨立，形容「絕不理想」。大律師公會亦發聲明稱，大眾固然可評論、批評法院判辭，但在司法程序未完結之時，全國人大常委會就《基本法》作詮釋或評論的主張，予公眾香港司法機構及制度被施加壓力的印象，「這完全無助捍衛對法治的尊重」。

法律界立法會議員郭榮鏗表示，有信心法官會專業、以法治理據角度處理案件，但對法庭而言，任何聲音都會被人認為構成壓力，他強調不管法官頒下任何命令，都不希望外界認為是受壓所致。

建制：政府可上訴 中央毋須太快表態

建制派則認為政府可提上訴，經民聯梁美芬稱鼓勵政府上訴，香港過往都有上訴庭推翻原訟庭的案例，而事件涉中央、地方關係，如何處理亦值得釐清。她又表示，在香港危急之際，法庭下此判決，未知會否擾亂執法部門。自由黨黨魁鍾國斌認為，目前尚有兩層上訴，中央雖有釋法權，但毋須太快表態。

「禁蒙面法推動組」召集人、民建聯立法會議員葛珮帆認為，高院判決有不少矛盾的地方，政府有責任釐清法理依據，若未能釐清，國家或會思考釋法，而以後都不能用《緊急法》，對香港不是好事。

（反修例風暴）