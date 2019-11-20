拆局：貫徹四中全會「切實用權」 建制料釋法

全國人大常委譚耀宗說，釋法為人大常委權力，但要謹慎行使，並視乎政府會否上訴；若終院矯正不到後才釋法，並不理想，人大常委會早些提出意見會較穩妥。他說未知下月人大常委會例會會否討論釋法，現時未有特別會議。他認為，法工委的說法是貫徹「四中全會」精神，因為高院判決是削弱行政長官權力，四中全會《決定》多次提到要完善對香港管治權和制度，以達治理效果，「中央該出聲就出聲，該解釋就解釋」。

本身為律師的立法會議員謝偉俊稱，緊急法是否在回歸後過渡成為香港法律一部分，在此角度而言相信會釋法，他相信中方認為既然基本法已順利過渡條例，應保留特首有此權力。港區全國人大代表馬逢國相信，若政府上訴至終院、有重要判決前，終院可能會尋求人大釋法。

法工委變高調不尋常

有資深建制派亦相信釋法機率甚高，稱法工委過往一向低調，鮮見如這次般反應快，相信或因四中全會過後，國家主席習近平指令對港政策要強硬，故各部門都運用手上武器。另一建制派亦說，對法工委反應大及快速回應感到有點意外，相信中央或認為香港司法部門「不是很顧大形勢」，猶如止暴制亂與自身無關，判辭加深法院「象牙塔上判案」的印象。

謝偉俊參選區議會灣仔樂活區，對手為楊子雋。

明報記者

（反修例風暴）