譚耀宗：問題是人大說無問題你說有

李柱銘強調，高等法院的判決完全正確，否則是很奇怪和荒謬，因為基本法規定回歸後本港訂立法律只能通過立法會，香港有三權分立，行政會議無立法權。他又認為，臧鐵偉概念錯誤，不能因人大常委會當年無指出《緊急法》與基本法有牴觸，就當以後都生效，該法律是否符合基本法，可被法庭推翻。至於法工委是否干預香港高度自治權，李認為不是干預，臧可以批評法庭判辭，但不可以將他的話當是法律，不能推翻法庭判決。

譚耀宗說，任基本法草委時，他是法律委員會成員，將香港所有原有法例都「睇過一次」，現時法工委是強調緊急法在當年「有睇過」，沒有被剔除，即是有效，當時人大常委會作了決定，認為可以採用成香港法例。

根據基本法第158條，釋法權屬於全國人大常委會，目前若本港法院審理案件時需對中央人民政府管理事務，或中港關係條款作解釋，要由終院提請人大解釋。不過回歸以來5次釋法，只有2011年涉及國家外交豁免權釋法，是由終院提請釋法。1999年有關居留權和2005年有關補選行政長官任期，皆由特首提請釋法；2004年有關普選問題和2016年立法會議員宣誓爭議，則是人大常委會主動釋法。

（反修例風暴）