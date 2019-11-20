法工委：僅人大可裁港法律違憲 李國能：倘指港法院無權 情况堪憂

林鄭拒評論 稱明白中央關注

特首林鄭月娥昨在行會前見記者，她說因案件仍在司法程序，不會評論，但稱明白人大法工委及港澳辦關注案件後續發展。

法工委港澳辦：判決削政府管治權

新華社引述臧鐵偉昨日就高院判決發言，稱法工委「嚴重關切」。臧說，基本法第8條規定，包括緊急法在內的香港原有法律，除與基本法相牴觸或經香港立法機關作修改外，予以保留；在1997年2月23日，全國人大常委會會議亦根據基本法第160條處理香港原有法律的規定，作出《決定》，將緊急法採用成香港法律。因此，臧認為緊急法符合基本法，反而是高院判決不符基本法和人大《決定》。臧鐵偉又稱，「法院判決削弱特區政府管治權」。

港澳辦發言人楊光亦稱，特首會同行會依緊急法立禁蒙面法，是依基本法和人大常委會《決定》履行職權，高院的判決是「公然挑戰人大常委會的權威和法律賦予行政長官的管治權力」，將產生嚴重負面社會政治影響。

大律師公會：言論違基本法損自治權

香港法院過往有不少裁決法例違憲的案例（見表）。大律師公會昨發表8點聲明反駁，稱臧鐵偉的說法「法律上是錯誤的」，強調香港法院必須根據基本法及人權法條文及精神判案，有責任宣告違憲的法律條文無效，而過往運用這權力並未曾受到質疑。

公會又稱，根據基本法第19條，香港法院應獨立審判，不受任何干預，任何言論主張香港法院不能裁定法律條文是否違反基本法，「是限制香港法院一向享有的獨立司法權，亦違反基本法，破壞基本法賦予香港特別行政區的高度自治權」。

公民黨對法工委說法表示極度遺憾；法律界議員郭榮鏗在電台節目說，若香港法庭無權裁定行政機關決定是否違憲，將是「香港司法末日」。

陳文敏：自回歸多案裁法例違憲

港大法律學院教授陳文敏相信法工委或有誤解，他稱回歸以來法院已多次行使權力，不少法例因與基本法有衝突而被判無效，質疑法工委說法是否收回此權力。他認為法工委說法影響深遠，是直接削弱法院權力，因不少民事、商業訴訟都會出現與基本法衝突的問題，包括變性人手術、QT案等，若說法院無權處理，會直接影響國際社會對香港司法制度的信心。

陳又說，法院有權解釋法例與《基本法》是否衝突，若有，則是依《基本法》程序取締而非法院，故不存在質疑人大權威的問題。

涉中央地方關係 梁美芬：值得釐清

基本法委員會委員梁美芬稱，事件與人大在1997年2月的《決定》有關，而一地兩檢案確立了人大決定與釋法有同樣地位。她說，緊急法涉中央與地方關係，司法覆核若涉中央地方關係，非特區法院說了算。她認為如何處理值得釐清，鼓勵政府就案件上訴。

明報記者

（反修例風暴）