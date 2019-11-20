示威者爬雨水渠逃 Tg消息稱安全離開

另外兩隊走陸路，其中一隊於理大正門打算橫跨暢運道，跑往漆咸道南方向。當時暢運道上有數輛消防車，部分人跑過馬路後被防暴警發現折返，警察曾以強光照射眾人及叫囂，眾人跑回理大校園。另一隊沿陸路走的十數人則未知去向。

約10人逃向紅隧被警制服

約20名在理大的義務急救員昨晚8時宣布，校園內示威者很少，加上糧水開始不足，考慮到自身安全決定離開。至昨晚10時半，急救員隨立法會議員葉建源走到警察防線，出示文件證明急救資格，並登記個人資料，其後獲放行。同一時間，約10人在附近跑出，欲爬鐵絲網逃向紅隧，但被防暴警追捕，全被制服。

前晚被拒入理大的天主教香港教區輔理主教夏志誠，昨晚與袁天佑牧師夫婦順利入校園。他說有年輕人心願堅決，甚至輕生也沒所謂，對此很難過，「在生命面前，沒有討論餘地，必須盡力去挽救生命」，盼年輕人想想，事情看似絕望，其實時常有希望，「留得青山在，哪怕無柴燒，不是一日便要完成所有事」，盼助年輕人看長遠一點，讓事件和平解決。他只希望有一個年輕人因他們三人臨在，或有不一樣的人生，可行出去有將來，「救得一個得一個」。港大校長張翔及港大法律學者張達明今日凌晨零時許到理大。

張翔張達明凌晨到理大

部分留守者昨午撤離後，校園多處遺下逾百支燃燒彈、化學品、生油、麵粉等「魔法」物料，日常用品、衣服等亦散落各處，在校園游走的人明顯減少。面對去留，不少人說：「我好想走呀！」入夜後，不少留守者是「衝衝子」，包括計劃留到最後、在理大校園砌「SOS」的黑衣人。

伙頭稱「嘢夠食一年」留到最後

飯堂內則有兩種想法，不願具名的廚房伙頭Y稱要「煮嘢食抗爭」，要留到最後，更豪言：「食物夠食一年！」同樣不願具名的水吧冲茶水員P本是搭棚工人，他說數日前入理大，最初在校園搬搬抬抬，昨客串做水吧，他昨午說想陪學生走到最後，「這裏的學生還有希望」。隨着學生人數減少，他決定傍晚離開。

不願披露姓名、化名阿樂的中大學生上周離開中大後，周日送飯給理大朋友，結果被困，他形容兩間大學的分別是理大完全沒物資可進，他自言從未步出理大或嘗試逃脫，昨已體力透支，諮詢律師後，決定隨傷者由救護車送院。

有後勤留守者因怕「濫告」不想自願離開，稱警方早在圍困首天便說從理大出來的人都會「被控暴動罪」；也有前線留守者表示不信任警察，擔心被捕後果，例如被虐打。

（反修例風暴）