游繩撤離理大 警拘37人包括協助司機

已拘捕及登記約1100人

警方昨晚深夜公布，截至昨晚11時共有近800人和平離開理大接受警方調查，當中近300人未滿18歲。另外，昨日履新的警務處長鄧炳強晚上在多名警員陪同下，到理大外的暢運道及漆咸道南視察，其間與防暴警談話及握手，但沒有進入校園範圍。

警察公共關係科總警司郭嘉銓在記者會形容，「暴徒」將理大變成「兵工廠、練兵場、武器庫、罪犯的橋頭堡」，警方周日採果斷行動包圍校園，強調以「和平」解決事件、「靈活、彈性、人道」方式處理，未成年者拍照及記錄資料後可離開，保留日後追究權利；成人則會被拘捕。

郭嘉銓回應警方會否對攻入理大定死線時表示，死線是由示威者所定，如他們肯走出來，事件就可以和平解決。

上周有大批示威者留守中文大學校園，郭稱警方周一在校內搜獲3900枚汽油彈，「若每10秒丟一個，要11小時才丟得完」，是警方行動以來搜獲最多汽油彈的地點，他相信理大現存或已投擲的汽油彈一定不少於3900枚。他表示前日在柴灣紀律部隊宿舍拘捕一名15歲少年擲汽油彈，而無論年歲多少，投擲汽油彈的殺傷力亦無異。

有指警方周一曾攻入理大，警察公共關係科高級警司江永祥稱有「暴徒」由高處投擲大量汽油彈，警員走入A座旁的出入口躲避，當時並無拘捕行動。他又稱，以「接仔車」營救逃出理大的人是協助罪犯，而「和平處理」不存在於油尖旺一帶，「誰用武力，警方必定用武力回應」。

拳打腳踢拖行示威者

警：有人不願起身行路

被問及警員對被制服示威者拳打腳踢及拖行，江稱「有人不願起身行路，於是有所謂要拖行，其實他們有雙腳可以行路」，不排除有人故意不合作，等待旁人營救，強調「犯法的人逃走總會被捕」，如同周日被營救的人亦已重新被捕。

伊院旁放催淚彈

警：責任全在「暴徒」

至於警方周日在伊利沙伯醫院附近施放多枚催淚彈，醫管局稱理解事件為突發情况，醫院昨日起已安排環境清潔。有該院前線醫護聯署向局方表示在急症室內和電梯大堂聞到催淚煙霧，感到氣喘、眼睛刺痛、頭痛等不適。江永祥表示，是「暴徒」選在加士居道破壞，「阻礙醫院運作的責任全在暴徒」，譴責「暴徒」不負責任行為，並說別以為挾持醫院可令警方或社會就範。

（反修例風暴）