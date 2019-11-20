警驅散釀人疊人 16人傷重 義務急救員稱疊5層 警指傷勢與人踩人不脗合

赴理大營救 警突一擁而上

前晚約11時10分，示威者及警察在彌敦道及窩打老道交界對峙，窩打老道至登打士街一段彌敦道塞滿示威者。當時示威者不斷向警方防線投擲燃燒彈，警方一度後退，及後短時間內突然施放多枚催淚彈，並一擁而上驅散，示威者向後退。

急救員：拉出3人 警喝令離去

義務急救員H小姐（化名）前晚約11時10至15分到達碧街。她稱按其理解，警方當時在大量人群聚集時作出拘捕，導致場面混亂造成人疊人。她說碧街當時有60至70人跌倒，並疊成4至5層高，大量傷者高呼不能透氣，她連忙從右邊拉出第2、3層的3名女生。「我一世都會記得個畫面，一個又一個叫我哋救佢。」她說當時跑到另一邊，並打算叫後排的人退後，被速龍警喝令她離去，否則會拘捕她。

除了碧街，彌敦道同樣曾發生人疊人。民間記者Tsan目擊事件，表示彌敦道有防暴警與示威者爆發衝突，他經過碧街時，聽到有示威者大叫逃走，約10名速龍警從碧街方向跑向彌敦道，同時防暴警察從窩打老道推進至彌敦道。

他形容，彌敦道的示威者急速後撤，卻沒注意碧街的速龍警包抄。其間發現閃光與聲音，相信是警方使用「震撼彈」。理大學生報編委會記者Raymond於差不多時間，目擊示威者於彌敦道北行線近碧街匆忙逃跑期間跌倒，後有約20至30人堆疊在一起，示威者其後自行爬起身並繼續逃跑，但當時已有手持警棍的警員在後方追打示威者。

警：千人衝擊 有可能搶犯 拘213人 無見「人疊人」

消防處表示就油麻地事件中，於周一晚11時32分收到執勤消防員報告有「人疊人」，控制中心安排161名消防及救護人員到場救援。事件中共有31名傷者分別送往7間醫院，其中16個是嚴重個案。據了解，當中有傷者頭及手受傷。

警認用「閃光彈」 稱無選擇

昨日警方記者會上，行動部高級警司汪威遜回應稱，警方前晚在油麻地彌敦道一帶掃蕩，即場拘捕約200人，當時有上千人投擲汽油彈及衝擊警方，並有可能搶犯，警方無可選擇下使用所謂「閃光彈」，是要引開示威者注意力。

警察公共關係科高級警司江永祥則表示，事件中約30人受傷送院，但警方無見到「人疊人」。警方昨晚稱，當時多名「暴徒」逃走時於碧街近油麻地港鐵站出口跌倒，及後拘捕213人，並稱現場情况及傷者傷勢與人踩人事件不脗合。

3載警小巴衝向人群

警：戰術考慮 無罔顧人命

另外，昨凌晨零時45分左右，讀者Herman在彌敦道一大廈單位上，目睹並拍攝得彌敦道有3輛接載警員的白色小巴，以及一輛裝甲車向太子方向行駛。他表示當時白色小巴突往示威者方向加速，駛到燃燒彈的路障時減速，及後再加速，大批示威者爭相走避，同時有速龍警在兩旁推進。

對於有警方小巴衝向人群，有罔顧人命之嫌，汪威遜稱說法錯誤，並稱警察由始至終從「無做過一件事是罔顧人命」。他稱警方行動是出於「戰術考慮」，事前已警告在場者遠離；又說「高速駕駛不等於不安全」。

明報記者

（反修例風暴）

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