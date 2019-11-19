紅磡3天橋遭火燒 工程師料不損結構

路政署表示，以上3條天橋皆由署方負責維修及保養，當情况許可，署方會派員盡快檢查，以確定天橋結構受損情况及安排維修。署方稱，3條天橋均按1970年代興建時候的建築標準建成，設計上已考慮須備一定耐火能力，其中沿暢運道橫跨紅隧收費廣場的行車天橋於1976年落成。而位於暢運道行車天橋下、橫跨紅隧的行人天橋，以及連接理大及紅磡站（近A1出口）的行人天橋，則於1973年落成。

一般可耐火2至4小時

工程師學會前會長黃澤恩稱，一般行人及行車天橋需符合約2至4小時耐火能力，當日天橋多次被汽油彈擲中焚燒，但因現場屬露天環境，火燒溫度較密閉空間為低，加上部分汽油彈很快熄火，而火種沒波及至鋼筋或承托柱，相信對天橋結構不構成影響。資深土木工程師倪學仁則說，當局可透過開鑿混凝土作測試，若混凝土被燒至白或紅色，即已被火破壞保護層，可透過修復或加固工程加強保護；若燒到鋼筋令鋼筋脆弱，則需拆卸該部分重建。

（反修例風暴）