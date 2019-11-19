要聞
下一篇 上一篇

催淚煙湧伊院停抽鮮風 職員不適求診

【明報專訊】理工大學一帶連日警民激烈衝突，防暴警察昨午在伊利沙伯醫院正門外的加士居道發射催淚彈驅散示威者時波及醫院，院方緊急呼籲院內所有病人留在室內，又呼籲專科門診病人勿往醫院，院內亦需暫停抽取室外空氣，並向職員派發N95口罩。

急症室停收非緊急患者

鑑於醫院面對的危機，伊院急症室由昨晚至今晚11時59分，不接收緊急及以下（non-critical）的患者，將轉送鄰近醫院。

對於有否與保安局或警方溝通要求勿在醫院附近發射催淚彈，食衛局沒正面回應，僅稱警方有責維護公共安全及秩序，並指醫院及鄰近範圍並非集會的合適場地。

有伊院醫護人員前晚向本報說，在醫院外的加士居道、衛理道及佐敦道一帶聞到催淚煙氣味；至昨午警方在加士居道發射催淚彈，催淚煙隨即波及醫院室內範圍，甚至9樓亦聞到氣味，下午陸續有職員不適求診。

伊院昨午緊急呼籲所有院內病人應留在室內安全地點，另專科門診病人勿前往醫院，可稍後重新安排覆診。伊院發言人稱，院方接獲同事反映，報告聞到刺鼻氣味；院方亦安排人手在面向加士居道的病房用膠紙封起窗罅，減低影響，昨病人服務大致正常。

根據伊院給員工的電郵，醫院經風險評估後，已加強控制室內空氣質素，包括暫停抽取室外受污染空氣、密封窗戶、開啓室內風閘，以及在個別病房內加設6部流動空氣清新機。前線醫生聯盟擔憂院內提供加壓氣體的管道受污染，另有院內孕婦對情况感憂慮。

此外，院方又提供N95口罩給員工，以過濾固體懸浮微粒。因應急症室服務壓力驟增，院方指該院職員診所已加開服務，員工不適求診毋須預約。

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

百圍困者游繩逃去 中學生跟校長撤離 多方勸離理大 警：出來者以涉暴動拘捕
百圍困者游繩逃去 中學生跟校長撤離 多方勸離理大 警：出來者以涉暴動拘捕
人潮湧向理大「救學生」 逾百被捕
人潮湧向理大「救學生」 逾百被捕
家長尖東尋親 16歲子媽媽：感覺近一點
家長尖東尋親 16歲子媽媽：感覺近一點
禁蒙面法裁違憲 警暫停執行 特首行會以「危害公安」引緊急法立法 同裁違基本法
禁蒙面法裁違憲 警暫停執行 特首行會以「危害公安」引緊急法立法 同裁違基本法
未釐清相關憲制及法律問題前 湯家驊料政府再用緊急法機會微
未釐清相關憲制及法律問題前 湯家驊料政府再用緊急法機會微
泛民促棄上訴撤控 謝偉俊：突顯港有法治
泛民促棄上訴撤控 謝偉俊：突顯港有法治
首宗案件昨再押後 控方索法律意見
首宗案件昨再押後 控方索法律意見
列如期舉行3條件：停暴力 不堵路 停砸交通設施 連日不穩 聶德權：區選改期風險大增
列如期舉行3條件：停暴力 不堵路 停砸交通設施 連日不穩 聶德權：區選改期風險大增
三度集體突圍不果 有小隊逃脫有人投降
三度集體突圍不果 有小隊逃脫有人投降
51志願醫護記者涉暴動被捕
51志願醫護記者涉暴動被捕
警叫下跪 記者拒屈從 手機被解鎖 相機遭翻看
警叫下跪 記者拒屈從 手機被解鎖 相機遭翻看
留守者「全裝」歇息防突襲 有稱已準備被控 理大傷者眾多急救員少
留守者「全裝」歇息防突襲 有稱已準備被控 理大傷者眾多急救員少
外面支援未「開花」 理大生哭訴「被人賣了」
外面支援未「開花」 理大生哭訴「被人賣了」
有人衝便利店取糧 擬逃走者謝絕追訪
有人衝便利店取糧 擬逃走者謝絕追訪
清晨逃脫勇武派：不敵水炮 校園滿慘叫
清晨逃脫勇武派：不敵水炮 校園滿慘叫
CNN攝得疑土製炸彈
CNN攝得疑土製炸彈
登白車遭「搶犯」圍襲 警轟3槍 另有車衝防線開一槍 譴責「暴徒」效恐怖主義
登白車遭「搶犯」圍襲 警轟3槍 另有車衝防線開一槍 譴責「暴徒」效恐怖主義
警武器升級 疑飛虎狙擊手戒備
警武器升級 疑飛虎狙擊手戒備
認東鐵運走被捕者 警：唯一可行交通
認東鐵運走被捕者 警：唯一可行交通
盧偉聰退休 稱不認同獨立調查
盧偉聰退休 稱不認同獨立調查
與市民口角 警員呼「劏曱甴」「六四重演」
與市民口角 警員呼「劏曱甴」「六四重演」
英前外相函林鄭 促避流血慘劇 歐盟籲警勿過分用武 外交部反對外國干預
英前外相函林鄭 促避流血慘劇 歐盟籲警勿過分用武 外交部反對外國干預
陳帆：東西隧巴士線加班 研免費渡輪駁灣仔
陳帆：東西隧巴士線加班 研免費渡輪駁灣仔
夏志誠圖入理大 警稱參與暴動
夏志誠圖入理大 警稱參與暴動
星火匯豐帳戶被關
星火匯豐帳戶被關
港鐵：大學站復修近乎重建 信號系統受損 東鐵料長時間班次較疏
港鐵：大學站復修近乎重建 信號系統受損 東鐵料長時間班次較疏
紅磡3天橋遭火燒 工程師料不損結構
紅磡3天橋遭火燒 工程師料不損結構
入浸大今起要查證件
入浸大今起要查證件
十面圍堵 四方營救
十面圍堵 四方營救