催淚煙湧伊院停抽鮮風 職員不適求診

【明報專訊】理工大學一帶連日警民激烈衝突，防暴警察昨午在伊利沙伯醫院正門外的加士居道發射催淚彈驅散示威者時波及醫院，院方緊急呼籲院內所有病人留在室內，又呼籲專科門診病人勿往醫院，院內亦需暫停抽取室外空氣，並向職員派發N95口罩。
急症室停收非緊急患者
鑑於醫院面對的危機，伊院急症室由昨晚至今晚11時59分，不接收緊急及以下（non-critical）的患者，將轉送鄰近醫院。
對於有否與保安局或警方溝通要求勿在醫院附近發射催淚彈，食衛局沒正面回應，僅稱警方有責維護公共安全及秩序，並指醫院及鄰近範圍並非集會的合適場地。
有伊院醫護人員前晚向本報說，在醫院外的加士居道、衛理道及佐敦道一帶聞到催淚煙氣味；至昨午警方在加士居道發射催淚彈，催淚煙隨即波及醫院室內範圍，甚至9樓亦聞到氣味，下午陸續有職員不適求診。
伊院昨午緊急呼籲所有院內病人應留在室內安全地點，另專科門診病人勿前往醫院，可稍後重新安排覆診。伊院發言人稱，院方接獲同事反映，報告聞到刺鼻氣味；院方亦安排人手在面向加士居道的病房用膠紙封起窗罅，減低影響，昨病人服務大致正常。
根據伊院給員工的電郵，醫院經風險評估後，已加強控制室內空氣質素，包括暫停抽取室外受污染空氣、密封窗戶、開啓室內風閘，以及在個別病房內加設6部流動空氣清新機。前線醫生聯盟擔憂院內提供加壓氣體的管道受污染，另有院內孕婦對情况感憂慮。
此外，院方又提供N95口罩給員工，以過濾固體懸浮微粒。因應急症室服務壓力驟增，院方指該院職員診所已加開服務，員工不適求診毋須預約。