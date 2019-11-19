催淚煙湧伊院停抽鮮風 職員不適求診

急症室停收非緊急患者

鑑於醫院面對的危機，伊院急症室由昨晚至今晚11時59分，不接收緊急及以下（non-critical）的患者，將轉送鄰近醫院。

對於有否與保安局或警方溝通要求勿在醫院附近發射催淚彈，食衛局沒正面回應，僅稱警方有責維護公共安全及秩序，並指醫院及鄰近範圍並非集會的合適場地。

有伊院醫護人員前晚向本報說，在醫院外的加士居道、衛理道及佐敦道一帶聞到催淚煙氣味；至昨午警方在加士居道發射催淚彈，催淚煙隨即波及醫院室內範圍，甚至9樓亦聞到氣味，下午陸續有職員不適求診。

伊院昨午緊急呼籲所有院內病人應留在室內安全地點，另專科門診病人勿前往醫院，可稍後重新安排覆診。伊院發言人稱，院方接獲同事反映，報告聞到刺鼻氣味；院方亦安排人手在面向加士居道的病房用膠紙封起窗罅，減低影響，昨病人服務大致正常。

根據伊院給員工的電郵，醫院經風險評估後，已加強控制室內空氣質素，包括暫停抽取室外受污染空氣、密封窗戶、開啓室內風閘，以及在個別病房內加設6部流動空氣清新機。前線醫生聯盟擔憂院內提供加壓氣體的管道受污染，另有院內孕婦對情况感憂慮。

此外，院方又提供N95口罩給員工，以過濾固體懸浮微粒。因應急症室服務壓力驟增，院方指該院職員診所已加開服務，員工不適求診毋須預約。

（反修例風暴）