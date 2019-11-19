港鐵：大學站復修近乎重建 信號系統受損 東鐵料長時間班次較疏

明報記者

大學站昨仍然關閉，港鐵安排傳媒入內觀察。大學站經過48小時的復修及清潔後，站內仍散發濃烈燒焦味，月台數處有被火燒的痕迹，月台長室、客務中心等設備都被打爛，入閘機被拆毁，多塊隔音玻璃都被打碎，多道閘門熏黑。

大學站對出一段要人手慢駛

港鐵副車務總監李家潤稱，大學站曾更換路軌，而附近3個軌旁信號箱遭破壞，信號及通訊受阻，東鐵列車途經大學站以北1.5公里路段時，需要由人手駕駛，時速限制在不多於22公里，中大一號橋亦在與大學溝通後加設鐵板，避免有人擲物到路軌上。

另外，一列由上周二至上周六一直停泊在大學站的列車被縱火及打爛車窗，天花燈槽燒至變形，車廂之間外部多條電纜被燒焦，駕駛艙亦被燒毁。上水亦有一列車上周二被焚燒及破壞，李說兩列車需再作檢視，過去未曾見過列車受如此嚴重破壞，他未回應是否仍能繼續使用。

他形容大學站遭受龐大的嚴重破壞，需要深層次復修，近乎重建車站，需要關閉一段頗長時間，而因信號損壞及兩部列車被破壞，預計東鐵服務會長時間疏落。他說要繼續審視如何修復，才能評估車站何時重開。

東鐵線受阻近一周後，昨終全線通車，港鐵車務營運總管黃琨瑋稱運作大致暢順，但班次疏落，行車時間比平常長約10分鐘。大學站需長時間關閉，黃稱若要提供接駁巴士，需與運輸署溝通，考慮在何處適合設站。

（反修例風暴）