夏志誠圖入理大 警稱參與暴動

6宗教領袖緊急呼籲和平處理

香港6宗教領袖昨緊急呼籲各方停止一切武力行動，讓身處理大的示威者，包括受傷者，馬上離開校園，警方亦應和平處理有關人士，作合情、合理、合法的適當安排，雙方以調停方式和平解決事件。六宗教領袖又稱，如有需要，樂意派出代表任調停人，以盡快解決危機。

天主教香港教區輔理主教夏志誠昨凌晨聯同理大社會政策研究中心主任鍾劍華及多名民主派議員，到理大一帶嘗試入校園，又希望與指揮官討論如何處理理大情况，警方拒絕他們進入學校，又以大光燈照射他們，警告他們正參與暴動。夏志誠說，對於未能進入校園感到「很難過、很痛心，不知可以再做什麼」，希望警方人道對待示威者。

前政務司長陳方安生昨亦呼籲各方克制及停止暴力，以和平方式解決問題，促請特首林鄭月娥指令警方停止使用致命武器，安排校內所有人有秩序地和平離開，令傷者盡快得到治療。

羅健熙被捕 民主黨譴責濫捕

民主黨立法會議員許智峯前晚起留在理大內，昨凌晨在facebook說校內平台有高濃度催淚彈及胡椒球氣味，在場者全部要戴上眼罩及豬嘴面罩，而校園內幾乎斷水斷糧，「面臨人道災難狀態」。民主黨昨發聲明，稱該黨副主席羅健熙昨晨在距離理大超過500米的幸福中心被捕，他當時正執行黨務，理解衝突最新發展及協助市民，民主黨譴責警方濫捕。

（反修例風暴）