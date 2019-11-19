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英前外相函林鄭 促避流血慘劇 歐盟籲警勿過分用武 外交部反對外國干預

【明報專訊】理大衝突引起全球關注，歐盟表示香港的暴力升級情况不可接受，要求警方只採取合乎比例的武力。英國亦對武力升級表示極度關注，3名國會議員，包括前外相聶偉敬，去信特首林鄭月娥，要求港府採取措施避免出現流血慘劇。中國外交部反對外國政府干預香港事務。

英國外交部發言人當地時間18日表示，英國非常關注示威者及警方在理大的武力升級，強調現時需讓傷者獲救治，及留出安全通道讓想撤離的人離開。

譴責少數學生使用暴力 但源頭在警

3名英國國會議員包括曾任英國外相的下議院議員聶偉敬，以及上議院議員貝內特女男爵和奧爾頓勳爵，於當地時間17日向林鄭月娥發聯署信，提到世界正注視香港，認為現時已升溫至險峻局面。他們譴責少數學生使用暴力，但認為是警方行動導致局勢升溫，強調需採取措施避免出現流血慘劇，要求林鄭月娥阻止警察使用致命武器。

路透社引述歐盟表示，香港的暴力升級情况不可接受，歐盟亦關注香港警方拘捕義務急救員，要求警方將其武力嚴格限制在合乎比例的水平，並確保港人基本自由不受侵犯。

歐盟關注警拘義務急救員

路透社引述一名白宮高級官員表示，譴責香港使用「不合理武力」，促請各方克制，作有建設性的對話。該名高級官員又稱，美國總統特朗普已表明，希望北京遵守《中英聯合聲明》的承諾，保障香港的自由、司法及民主。

在台灣，陸委會表示理大衝突導致多人送院，且警方壓制示威火力升高，又持續封鎖理大校園，令數百人被困，嚴重威脅校園民主與安全，可能產生集體人道危機的風險升高。陸委會譴責各種暴力及強硬鎮壓，呼籲各方冷靜、克制，以和平理性對話溝通解決問題，避免惡化情勢，加深社會傷痕。

在北京，外交部發言人耿爽稱香港發生的不是簡單和平示威，是一小撮極端暴力犯罪分子對普通市民施暴，中方反對任何外國政府、組織和個人干預港務。

明報記者

（反修例風暴）

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