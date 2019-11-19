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警武器升級 疑飛虎狙擊手戒備

【明報專訊】過去兩日警方行動中，出動多款少見的武器，包括有警員手持相信為MP5衝鋒槍、AR-15自動步槍。有片段顯示疑似飛虎隊狙擊手在高處戒備，亦懷疑警方曾用閃光彈、震撼彈。警方昨在記者會並無否認，稱相關武器是警隊常規制式武器。

另疑用震撼彈 稱常規制式未否認

昨日油尖衝突持續，本報記者發現，中午12時許有速龍隊員配備發射實彈的槍械於油麻地彌敦道清場，包括相信是SIG 516半自動突擊步槍，槍管位置裝有消音器。另有警員配備相信是MP5衝鋒槍，身上掛有兩枚疑似震撼彈，胸前有Special Duties Unit襟章，相信為飛虎隊成員。其間有速龍隊員一度以SIG 516步槍指向彌敦道示威者，並無發射。

被問為何警方武器升級，西九龍總區指揮官卓孝業稱相關武器是警隊常規制式武器。他亦說，現時社會混亂，有人肆意罔顧法紀，警方會使用適當武力。至於飛虎隊狙擊手，他說警隊有專業訓練，「我們從來都有這個能力，如有需有我們會使用」。

國際特赦組織香港分會總幹事譚萬基批評，警察包圍理工大學及向撤退者施以催淚彈、橡膠子彈，「再一次示範煽風點火，在應該化解僵局的時候挑起暴力」。譚又說，警方稱會對示威者使用實彈，會進一步增加街頭出現悲劇的風險。

（反修例風暴）

相關字詞﹕狙擊手 飛虎隊 震撼彈 閃光彈 ar-15自動步槍 mp5衝鋒槍 卓孝業

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