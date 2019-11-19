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登白車遭「搶犯」圍襲 警轟3槍 另有車衝防線開一槍 譴責「暴徒」效恐怖主義

【明報專訊】前晚及昨日凌晨發生兩宗開槍事件，警員共轟4槍。昨凌晨有警員押解女被捕傷者，警員上救護車後被示威者投擲磚塊，警稱警員生命受威脅開了3槍；其後救護發現女被捕傷者不知所終，疑被「搶犯」；警方現正通緝她。另外，前晚紅磡有一輛私家車企圖從後撞向警員，警員轟一槍，私家車隨即逃離。警方嚴厲譴責暴徒行為「仿效恐怖主義」。

明報記者

警察公共關係科總警司郭嘉銓首度出席記者會，他說昨凌晨在彌敦道及佐敦道交界，一名20歲女子因參與非法集結而被捕，頭部受傷，兩名警員押解她送救護車，但其間遭大批「暴徒」攻擊，女子被「搶走」。他說，圍困在救護車的兩名警員被「暴徒」投擲石頭、磚塊、淋潑不明液體，一名警員生命受嚴重威脅，故開了3槍，初步相信沒有擊中人。

料沒中人 正通緝被搶者

消防處署理副消防總長（總部）梁韋洛補充，救護車昨凌晨3時許到達佐敦道及廣東道交界，由於前方有路障，救護人員需徒步到現場，發現一名女傷者。兩名警員押解傷者，但大批人聚集及尾隨，到達救護車約50米外，群眾情緒激動，開始指罵警員；而為減少警員與市民正面衝突，救護車主管安排兩警先上車。其後群眾開始攻擊警員，投擲磚塊及雜物，亦有人在救護車兩側不斷推撞，阻止救護人員送傷者上車。梁續稱，救護員嘗試將傷者帶到安全位置不果，傷者被示威者扯離救護抬牀，最後不知所終。郭嘉銓強調，協助罪犯是嚴重罪行，一經定罪最高囚10年。

林鄭讚中箭警「承擔」

前晚約10時發生另一宗開槍事件。警方表示，前晚在紅磡柯士甸道設立防線，一輛私家車突然衝破防線，企圖撞向警員，警員發出口頭警告後，該私家車退後及再次駛前，企圖再撞向人員。郭嘉銓表示，警員生命受嚴重威脅，向私家車開一槍，私家車立即掉頭，沿柯士甸道往尖東方向逃去。他說，警方嚴厲譴責「冷血暴徒這種仿效恐怖主義的行為」。

另外，一名警察傳媒聯絡隊成員前日遭弓箭射傷小腿。特首林鄭月娥在facebook表示，昨晨去醫院探望受傷警員，知道手術順利，「呢份勇氣同承擔，令人感動」。

（反修例風暴）

相關字詞﹕郭嘉銓 反修例 警民衝突 開槍

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