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清晨逃脫勇武派：不敵水炮 校園滿慘叫

【明報專訊】自稱「勇武派」的Jason（化名）前日下午與小隊成員往理大支援，不料被警方圍捕，多場激戰仍無法突圍。他目睹大量示威者不敵水炮車全身顫抖，校園充斥「慘叫聲」，形容是「最絕望的一役」。他擔心喪命理大，昨晨與隊友「逃出生天」，盼在理大外繼續支援示威者。

Jason昨晨與約10人逃出理大，向紅磡方向離開。他憶述，昨凌晨警方發動多輪水炮車攻勢，示威者「輪更」到前線對峙，幾乎每次都有30至40名人不敵水炮車，沾滿藍水被抬入校園，有人全身顫抖或無法呼吸，「有些人忍不到痛楚，幾乎整個Poly都（聽到）慘叫聲」，情况持續至清晨5時許。

他說校內「大風向」是死守，有人批離開是「逃兵」，但他不認同昨晚是endgame，「死守Poly沒有意思，希望帶多點人離開」。他曾以為會被捕，前晚已致電家人致歉，但沒後悔抗爭，至清晨警力較少時，他與隊友穿過圍欄逃向紅磡一帶。

原擬暫變和理非 改主意再上前線

他說曾打算逃出後會轉型「和理非」一段時間，惟見一眾示威者被困理大，終改主意繼續上前線支援，已有準備被捕，「會為平時佔路、投擲汽油彈的行為負責，如果我畏罪潛逃，就是親手破壞制度」。

有被困理大者拍攝短片，哭訴猶如「等死」，又稱與警方對峙的前線愈來愈少人，希望外面市民可衝破防線拯救被困者。

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例風暴 理工大學 勇武派

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