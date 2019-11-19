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外面支援未「開花」 理大生哭訴「被人賣了」

【明報專訊】被警方包圍的不少是理大學生，四年級的S是其一。她昨凌晨與「手足」齊上齊落，守住理大前線，今早卻見外面聲言支援的「手足」沒如想像般「開花」營救，「我覺得我被外面的人賣了」，才醒覺要走；與同伴中午沿暢運道突圍，卻見速龍小隊拘捕身邊朋友，自己雙腳跌傷後奮力折返校園，「我很怕又氣憤，」哭說：「外面的人一味只在網上出post，為何不來救我們呢？」

無悔回校 只悔叫朋友陪累被捕

S的「團隊」由3名女將組成，昨午「逃亡」前，為減被捕後控告風險，她與同伴丟棄所有裝備，以肉身抵擋催淚彈，當時一名同伴在她身旁被捕。

身為理大學生，她上周起多次回校，只想守住紅隧路障促成「三罷」，身在校內的她，昨早看見校長滕錦光拍片呼籲自首，形容「荒謬」：「他在運動期間均沒有現身，完全賣了我們，我得啖笑」。

被困校園，她無悔回理大，卻後悔叫朋友陪自己留守，連累對方被捕。她說周日晚在場者仍士氣高漲，堅持留守，自己走上前線：「我原來不敢丟汽油彈，最多是拿把雨傘」，後來形勢使然，汽油彈她也丟了，但至今仍不敢攻擊警察，自稱是「偽勇武」。

突圍遭射藍水 失望沒人掩護

她與警員對峙至昨凌晨4時許，小睡一小時，突聽到有勇武派大叫「我全team死了（被捕了），開心吧？」醒過來，發現原來校園約600人只剩約三四百人，才想到要走。中午突圍時，自己被水炮車射中藍水，回頭一看，背後卻沒人掩護，令她對其他「手足」失望。

理大被圍，網上有人呼籲「各區開花」、「反攻理大」，但真正有示威的地區屈指可數。「根本不是想像中那樣各區開花，我覺得被出面的人賣了。」她害怕亦氣憤，「這麼多中學生、大學生困在這裏，（一旦全數被捕）我覺得是endgame（終局之戰）」。

S坐在校園內默默垂淚，因不想媽媽擔心，至昨午還未告知媽媽自己在理大。現只希望在校園找個地方躲藏一兩天，期望能避過警察搜捕。

（反修例風暴）

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