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留守者「全裝」歇息防突襲 有稱已準備被控 理大傷者眾多急救員少

【明報專訊】被圍困理工大學校園的數百名示威者，昨日多度突圍，有失敗後折返校園的女示威者哭訴外面的和理非未有「開花」營救，令她感到「被外面的人賣了」（見另稿）；亦有人已準備被捕，並被控以「暴動罪」。另有「守護孩子」團隊形容校內急救員不足，傷者散落各角落，恐釀人道危機。

自周日起被圍堵於理大校園的示威者，凌晨及清晨既有小隊循小路逃逸，亦有一眾示威者集體「大逃亡」，多番與警員對峙。示威者凌晨飽嘗催淚煙與水炮，以傘陣、肉身及投擲燃燒彈負隅頑抗。

有少年喊「要返屋企」 三度被射仍欲離

記者昨午到達理大校園，四周一片狼藉，門外、校園內均有被大火熏黑痕迹。校園內逾百留守者趁機稍事休息，不僅和衣而睡，面上、身上裝備均沒卸下，以應付警方可能的突擊。面具底下，留守者既有社工、公務員，亦有公司東主。身為服務業公司老闆的黃小姐說，前晚和昨日均見有少年喊「我要返屋企，想出去」，覺得很多人仍心存僥倖，毫無心理準備被捕。她亦見有青年三度被水炮車藍水射中，全身濕透及發抖，仍澆不熄出逃的盼望。黃小姐以往以金錢支援前線，周日親身上陣表態支援，已有心理準備被控「暴動罪」，更不諱言未來10年均可能與鐵窗為伴，更計劃在獄中修讀碩士課程，「既來之，則安之」。

除示威者外，亦有45名「守護孩子」成員不捨青年被捕或被攻擊，犯險入校園陪伴。帶領成員的好鄰舍北區教會傳道人區嘉傑昨一度嘗試聯絡理大副校長，勸說對方陪同36名組織成員離場，最後無功而還。區解釋，自己不怕被捕，但擔心部分成員或遭警察拘捕或攻擊，並稱校內急救員不足，傷者散落各角落，形容校內或釀人道危機，希望警察安排校園內抗爭者安全離開，而非全數拘捕。

同伴按指示離開即被捕 急救員：會留守

身穿急救反光衣的吳小姐稱，前晚一批急救員依從警察指示從Y Core出去卻即被捕，現時警察未攻入校園，認為警方是要消耗抗爭陣營物資及精力，「是否想餓死我們？」同行的急救員陳先生則希望留守到最後，擔心一旦離開，無人治理傷員。

明報記者

（反修例風暴）

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