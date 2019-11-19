警叫下跪 記者拒屈從 手機被解鎖 相機遭翻看

台灣公視特約導演拍片被捕

據悉，一名協助台灣公共電視拍攝、姓鄧的香港自由身傳媒工作者於採訪時被拘捕。台灣公視發聲明稱，上月委託鄧擔任特約導演，協助拍攝節目，持續至今。公視指出，經香港記者協會向警察公共關係科查詢後，獲告知鄧昨晚在紅磡警署，被捕原因不明。公視又稱，鄧是昨晚在尖沙嘴一帶獨自前往理大拍攝途中被捕。

除被拘捕，亦有記者稱被警方不合理搜查。一名姓袁的自由身記者接受本報查詢時稱，他昨凌晨從理大離開時被警員截查及搜袋，他當時出示香港攝影記者協會發出的有效記者證及身分證，卻被警員要求跪下，他拒絕後，警員改要求他坐下。袁說，被搜查期間自己因吸入附近胡椒噴劑咳嗽，遭警員問︰「是否揩大了（意指濫藥）？」袁又說，警員以確認機主身分為由，要求他解鎖手機；他解鎖後，手機被警員取去及查看，再問他何以「加入那麼多Telegram群組？」警員其後更查看他相機內的照片。袁投訴稱，自己已出示有效記者證件，警員做法並不合理。

警方前晚起在理大附近設多個駐守點。本報記者前晚約10時在理大外守候及拍照時，被警員喝罵「影咩呀影？」及後警員上前要求記者離開，近距離用強光照射記者雙眼約一分鐘，並多次用粗口指罵記者是「死曱甴」。

記者接更被槍指舉雙手

至昨早，警方擴闊封鎖線，多名記者一度被拒入封鎖範圍。記協昨表示，與警察公共關係科商討後，警方稱理大校園已列為警方封鎖範圍，新聞工作者只容許以「接更」、「一換一」形式進出校園。據港台報道，包括港台記者及另外3名記者昨早嘗試到指定出口與同事「接更」，中途被防暴警察舉槍指向，警察並要求記者舉高雙手。

警方昨於記者會表示，警員舉措僅為確保與記者保持安全距離。

警方規定，若傳媒機構此前沒派員進入理大，將不能再派員進校園內，有外媒記者因此被拒於封鎖線外。

（反修例風暴）