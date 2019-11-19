要聞
下一篇 上一篇

警叫下跪 記者拒屈從 手機被解鎖 相機遭翻看

【明報專訊】警方圍堵理工大學期間，封閉附近多條道路，有掛上有效記者證的記者昨凌晨在理大附近離開時被警員截查，被要求跪下及解鎖手機，警員查看手機及相機內容。有電視台記者昨在理大附近離開「接更」時，被警員用槍指，命令高舉雙手。西九龍總區指揮官卓孝業昨在警方記者會稱，有3名自稱記者的人無法出示記者證明，涉嫌暴動拘捕。

台灣公視特約導演拍片被捕

據悉，一名協助台灣公共電視拍攝、姓鄧的香港自由身傳媒工作者於採訪時被拘捕。台灣公視發聲明稱，上月委託鄧擔任特約導演，協助拍攝節目，持續至今。公視指出，經香港記者協會向警察公共關係科查詢後，獲告知鄧昨晚在紅磡警署，被捕原因不明。公視又稱，鄧是昨晚在尖沙嘴一帶獨自前往理大拍攝途中被捕。

除被拘捕，亦有記者稱被警方不合理搜查。一名姓袁的自由身記者接受本報查詢時稱，他昨凌晨從理大離開時被警員截查及搜袋，他當時出示香港攝影記者協會發出的有效記者證及身分證，卻被警員要求跪下，他拒絕後，警員改要求他坐下。袁說，被搜查期間自己因吸入附近胡椒噴劑咳嗽，遭警員問︰「是否揩大了（意指濫藥）？」袁又說，警員以確認機主身分為由，要求他解鎖手機；他解鎖後，手機被警員取去及查看，再問他何以「加入那麼多Telegram群組？」警員其後更查看他相機內的照片。袁投訴稱，自己已出示有效記者證件，警員做法並不合理。

警方前晚起在理大附近設多個駐守點。本報記者前晚約10時在理大外守候及拍照時，被警員喝罵「影咩呀影？」及後警員上前要求記者離開，近距離用強光照射記者雙眼約一分鐘，並多次用粗口指罵記者是「死曱甴」。

記者接更被槍指舉雙手

至昨早，警方擴闊封鎖線，多名記者一度被拒入封鎖範圍。記協昨表示，與警察公共關係科商討後，警方稱理大校園已列為警方封鎖範圍，新聞工作者只容許以「接更」、「一換一」形式進出校園。據港台報道，包括港台記者及另外3名記者昨早嘗試到指定出口與同事「接更」，中途被防暴警察舉槍指向，警察並要求記者舉高雙手。

警方昨於記者會表示，警員舉措僅為確保與記者保持安全距離。

警方規定，若傳媒機構此前沒派員進入理大，將不能再派員進校園內，有外媒記者因此被拒於封鎖線外。

（反修例風暴）

相關字詞﹕警員 記者

上 / 下一篇新聞

百圍困者游繩逃去 中學生跟校長撤離 多方勸離理大 警：出來者以涉暴動拘捕
百圍困者游繩逃去 中學生跟校長撤離 多方勸離理大 警：出來者以涉暴動拘捕
人潮湧向理大「救學生」 逾百被捕
人潮湧向理大「救學生」 逾百被捕
家長尖東尋親 16歲子媽媽：感覺近一點
家長尖東尋親 16歲子媽媽：感覺近一點
禁蒙面法裁違憲 警暫停執行 特首行會以「危害公安」引緊急法立法 同裁違基本法
禁蒙面法裁違憲 警暫停執行 特首行會以「危害公安」引緊急法立法 同裁違基本法
未釐清相關憲制及法律問題前 湯家驊料政府再用緊急法機會微
未釐清相關憲制及法律問題前 湯家驊料政府再用緊急法機會微
泛民促棄上訴撤控 謝偉俊：突顯港有法治
泛民促棄上訴撤控 謝偉俊：突顯港有法治
首宗案件昨再押後 控方索法律意見
首宗案件昨再押後 控方索法律意見
列如期舉行3條件：停暴力 不堵路 停砸交通設施 連日不穩 聶德權：區選改期風險大增
列如期舉行3條件：停暴力 不堵路 停砸交通設施 連日不穩 聶德權：區選改期風險大增
三度集體突圍不果 有小隊逃脫有人投降
三度集體突圍不果 有小隊逃脫有人投降
51志願醫護記者涉暴動被捕
51志願醫護記者涉暴動被捕
留守者「全裝」歇息防突襲 有稱已準備被控 理大傷者眾多急救員少
留守者「全裝」歇息防突襲 有稱已準備被控 理大傷者眾多急救員少
外面支援未「開花」 理大生哭訴「被人賣了」
外面支援未「開花」 理大生哭訴「被人賣了」
有人衝便利店取糧 擬逃走者謝絕追訪
有人衝便利店取糧 擬逃走者謝絕追訪
清晨逃脫勇武派：不敵水炮 校園滿慘叫
清晨逃脫勇武派：不敵水炮 校園滿慘叫
CNN攝得疑土製炸彈
CNN攝得疑土製炸彈
登白車遭「搶犯」圍襲 警轟3槍 另有車衝防線開一槍 譴責「暴徒」效恐怖主義
登白車遭「搶犯」圍襲 警轟3槍 另有車衝防線開一槍 譴責「暴徒」效恐怖主義
警武器升級 疑飛虎狙擊手戒備
警武器升級 疑飛虎狙擊手戒備
認東鐵運走被捕者 警：唯一可行交通
認東鐵運走被捕者 警：唯一可行交通
盧偉聰退休 稱不認同獨立調查
盧偉聰退休 稱不認同獨立調查
與市民口角 警員呼「劏曱甴」「六四重演」
與市民口角 警員呼「劏曱甴」「六四重演」
英前外相函林鄭 促避流血慘劇 歐盟籲警勿過分用武 外交部反對外國干預
英前外相函林鄭 促避流血慘劇 歐盟籲警勿過分用武 外交部反對外國干預
陳帆：東西隧巴士線加班 研免費渡輪駁灣仔
陳帆：東西隧巴士線加班 研免費渡輪駁灣仔
夏志誠圖入理大 警稱參與暴動
夏志誠圖入理大 警稱參與暴動
星火匯豐帳戶被關
星火匯豐帳戶被關
港鐵：大學站復修近乎重建 信號系統受損 東鐵料長時間班次較疏
港鐵：大學站復修近乎重建 信號系統受損 東鐵料長時間班次較疏
催淚煙湧伊院停抽鮮風 職員不適求診
催淚煙湧伊院停抽鮮風 職員不適求診
紅磡3天橋遭火燒 工程師料不損結構
紅磡3天橋遭火燒 工程師料不損結構
入浸大今起要查證件
入浸大今起要查證件
十面圍堵 四方營救
十面圍堵 四方營救