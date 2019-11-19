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51志願醫護記者涉暴動被捕

【明報專訊】理工大學警民衝突持續，昨日截至晚上10時，全港衝突中共116名傷者送院，一名女子情况嚴重。紅十字會昨午派出14人入理大校園協助救援，部分傷者燒傷、手腳疑骨折等。警方昨稱以涉嫌暴動罪拘捕51名自稱志願醫護人員及記者，據悉包括杏林覺醒成員。

有杏林覺醒成員被捕

醫管局表示，昨日送院116人介乎6歲至84歲，當中一名女性嚴重，留醫廣華醫院，44人情况穩定，69人已出院，兩男情况未知。

前晚通宵留守理大、身穿急救反光衣的吳小姐說，前晚有大批義務急救員被警方拘捕，有人身穿有「醫生」、「護士」字樣的反光衣，據悉被捕醫護包括杏林覺醒成員。理工大學應用社會科學系前副教授丁惠芳昨亦被捕，網民Fanny Lee稱，丁昨帶領社工為被困者提供情緒支援，昨早接獲理大副校長電話稱已與警方「協調好」，被困者可「安全離開」，惟丁與其兒子剛踏出校門就被警方拘捕。

警：有人扮記者急救員避責

警方昨於記者會上表示，前日以涉嫌「暴動罪」拘捕一批「自稱」志願醫護人員及記者，涉51人。西九龍總區指揮官卓孝業說，該批被捕者中有12人自稱醫護，但沒有急救或醫護資格，另有3人無法出示記者證明。卓又稱，警方收到情報，暴徒以換裝、變身，穿着反光衣飾，冒認記者或義務急救員希望逃避刑責，會拘捕可疑人作深入調查。國際特赦組織香港分會表示，警方非法拘捕義務醫護，增加「街頭悲劇」風險。

紅會14人入理大 治療40人

昨凌晨起，理大內的示威者多番嘗試突圍，遭警方以催淚彈及水炮逼返，多人受傷。香港紅十字會表示昨午派出14名職員，包括兩名醫生及兩名護士進入理大校園，為40人提供急救。消防處署理副消防總長（總部）梁韋洛稱，初步點算前日理大僅有兩宗緊急救護服務召喚，而昨日數字仍在整理中。

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例風暴 社工 義務急救員

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